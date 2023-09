Jugadora recorre hasta 520 km por amor al fútbol playa

Su sonrisa resume la felicidad de Haidee Grijalba por coronarse campeona del fútbol playa femenino. Foto: Lifupla

Los fiebres del fútbol dicen que este deporte es un amor que pocos entienden y son capaces de hacer lo que sea por una bola, una muestra de ello es Haidee Grijalba, que por esta pasión es capaz de recorrer hasta 520 kilómetros para lucirse en el campeonato nacional de fútbol playa.

Grijalba actualmente juega con el equipo de Las Costeñas de Sámara y esta semana, gracias a su buena actuación con un triplete, fue clave para que su equipo venciera 4-2 a Dimas Escazú y se coronaran por primera vez campeonas del torneo.

Pero lo que pocos saben es que la goleadora cada fin de semana recorre medio país para presentarse a los partidos.

La jugadora, de 29 años, es profesora de educación física en el Ministerio de Educación Pública (MEP), pero fue nombrada en San Vito de Coto Brus, en la zona sur de Puntarenas.

Pero eso no es excusa para ella en cumplir con el club, entre semana entrena sola en su casa y los fines de semana que hay partidos emprende un viaje de esos rudos.

“Entreno sola porque la distancia es muy difícil para mí, solamente puedo venir a jugar los partidos los fines de semana. A veces no puedo asistir a algunos partidos. Es bastante difícil en la parte de adaptación”, comentó Grijalba.

Dependiendo si juegan en Sámara o en el Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela, el recorrido cambia y es más batallador porque lo hace en bus.

“Son 7 horas de San Vito a San José, cuando es en Guanacaste son 13-14 horas. Incluso en Guanacaste el bus no me deja en Sámara, llego a Nicoya y de ahí tengo que pagarle a alguien para que me lleve a Sámara”, añadió la jugadora de Las Costeñas.

Para que haga cálculos, de San Vito a San José recorre 292 kilómetros, pero si la mejenga es en Sámara, debe sumar otros 234 km, para un total de 528 km.

Por eso, por lo general viaja un día antes para manejar las cargas físicas y así no llegar hecha leña al compromiso.

Pero todo sacrificio vale la pena y así lo mostró en la final con su triplete, que para ella fue muy valioso.

“Significa mucho para mí, me mentalicé que era una final y el equipo esperaba mucho de mí. Los tres goles son para todas nosotras”, finalizó la futbolista.

Además del fútbol playa, también juega en la segunda división del fútbol femenino con el equipo de Chorotega y hasta se la juega con el lanzamiento de disco y jabalina, toda una crack.

Nuevo reto

Y no es todo, ahora se prepara para su primer evento internacional como futbolista, ya que será el refuerzo de lujo en el equipo salvadoreño Barra de Santiago en un torneo que se disputará del 26 de setiembre al primero de octubre en Italia y contará con equipos de Brasil, Estados Unidos, Francia, Japón, Países Bajos y Ucrania.