View this post on Instagram

Sonriendo bajo la lluvia ☔️🤗no porque eche de menos el tiempo de Holanda sino porque ya estoy de vuelta con el grupo después de 2 semanas de lesión // Smiling in the rain!!! And it is not because I miss Dutch weather at all!! It is because I’m happy to be back with the team after 2 weeks injured. #ligaiberdrola #rbbféminas