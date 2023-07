Jugadoras de la selección femenina le hicieron una petición a Amelia Valverde por Shirley Cruz

Amelia Valverde fue cuestionada con dureza este jueves. (Lilly Arace )

Amelia Valverde se puso, finalmente, frente al paredón para recibir las preguntas que la prensa hace meses quería hacerle respecto a la selección femenina y el polémico caso de Shirley Cruz.

En todo el 2023 la entrenadora no había atendido a los medios como lo hizo este jueves, tras entregar la lista de las 23 jugadoras que estarán en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

La Teja, como es costumbre, estaba en el lugar de los hechos para hacer las preguntas que tocan, sin acomodarse, máxime luego de ver una lista en la que referentes históricas del fútbol femenino como Noelia Bermúdez, portera, Lixy Rodríguez, lateral y Carolina Venegas, delantera. quedaron fuera.

La cercanía y apoyo de estas futbolistas con Shirley, así como aficionados y gente alrededor del fútbol hace temer que su exclusión pudo ser por ese motivo, por eso ese fue el primero de nuestros cuestionamientos.

“Puede decir de manera categórica que con Noelia Bermúdez, Lixy Rodríguez y Carolina Venegas no tuvo nada que ver lo sucedido con Shirley Cruz, porque hay fuentes que dicen que ellas hablaron del tema y no les pareció eso a lo interno ¿No hay represalias en contra de nadie por apoyar a Shirley?”, preguntamos.

En ese momento, es cuando Amelia se salió del saco de preguntas prefabricadas que llevaba, en el que profundizaba muy poco y nos reconoció que las jugadoras sí estaban molestas o al menos sorprendidas con la decisión tomada y pidieron hablar con ella.

“Hubo una conversación entre jugadoras y cuerpo técnico. Yo no podría hacer un grupo pequeño y nombrar a un grupo de jugadoras en especial; no me atrevería a decir esas que menciona, que estuvieron molestas y demás. Yo lo que le puedo contestar es que hubo una conversación con jugadoras, la dirección deportiva y yo”, comentó.

Amelia Valverde responde a las críticas por la convocatoria al Mundial Femenino

Amelia negó que alguna jugadora estuviera molesta por el tema y que no se sacó clavos con nadie por esta situación.

“Las 30 hablaron en grupo, en ningún momento fue nadie por aparte. Las escuchamos, conversamos del tema, les dimos nuestro punto de vista y el tema se cerró, no se volvió a tocar y solo hemos visto a 30 jugadoras que han venido con mucho respeto por la camisa y a ganarse el espacio para estar en la lista. Si hubo un grupo, si hubo cabecillas como usted lo quiere decir, es algo que usted me está mencionando.

“Porque yo en ningún momento pienso eso, sería muy irresponsable de mi parte mencionar que hubo personas, o que se está tomando una decisión por una situación de estas y me parece incluso que es algo muy serio”, nos dijo.

Amelia no nos quiso decir, sobre qué se habló en la reunión que le solicitaron las jugadoras. “Sí, se conversó. No voy a detallar qué se dijo, es un tema de camerino, es un tema cerrado y cosas que se conversan con ellas”, comentó.

Las jugadoras de la femenina le pidieron a Amelia Valverde explicaciones de porqué dejó afuera a Shirley Cruz. (Albert Marín)

Si la decisión de sacar a Cruz era un tema netamente deportivo y que ella, como entrenadora, tomó considerando que era la mejor decisión, le replanteamos la duda, porque entonces qué necesidad había de dar explicaciones al grupo, cuando los entrenadores no suelen hacer eso y las jugadores dijeron, en días pasados, que no las pidieron.

“Cuando se dio la convocatoria sabemos que iba a ser mediático, importante, incluso, por las últimas convocatorias. Las jugadoras hablaron con nosotros, nosotros no hicimos ninguna reunión. Las 30 jugadoras hablaron con nosotros, hablamos con ellas y el tema murió. Eso es todo. A partir de ahí el tema se acabó”, agregó.

Por más que se pulseó, no hubo cómo detallara por qué no llamó a Shirley.

“Lo de Shirley es una decisión y tenemos que tomarla tal cual. De las cinco giras de las fechas FIFA no estuvo en tres. También y dentro de las conclusiones que tomamos, fue el que no estuviera para el tiempo completo”, expresó.

Otra de las versiones que se manejaban en el ambiente es que Claudio Vivas, director deportivo de la Fedefútbol, metió mano en la lista y hasta apuntó nombres, cosa que la seleccionadora negó.

“La lista de convocadas es hecha 100% por mí. Y con los compañeros del cuerpo técnico, Patricia Aguilar y Édgar Rodríguez que son los compañeros que están. Esa es la respuesta”, dijo.

Valverde si reconoció que “El profesor Claudio y don Rodolfo (Villalobos) son personas que están cerca del proceso tal cual, pero la decisión es 100% mía”, detalló.

Con un ambiente muy negativo la selección de Amelia Valverde irá a la Copa del Mundo sin algunas de sus referentes históricas.

Amelia Valverde en conferencia de prensa