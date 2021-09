Jugadoras de Saprissa llevan su amor por Tiquicia hasta en la piel

La jugadora Sofía Varela es una orgullosa hija de La Fortuna y por eso no lo dudó cuando se tatuó el volcán Arenal. En la foto, con su perra Esperancita. Cortesía. La jugadora Sofía Varela es una orgullosa hija de La Fortuna y por eso no lo dudó cuando se tatuó el volcán Arenal. En la foto, con su perra Esperancita. Cortesía.

Sofía Varela y Carolina Venegas, jugadoras de Saprissa, llevaron su amor por la patria a la piel.

A pocas horas de festejar el bicentenario de la independencia de Costa Rica, La Teja conversó con ambas futbolistas y nos contaron el significado de los tatuajes que se hicieron en honor a la tierra que las vio nacer.

Varela, vecina de La Fortuna de San Carlos, se tatuó el volcán Arenal y un mapa de Costa Rica; mientras que Carolina, la Capi morada, tiene la frase pura vida.

“Me siento orgullosa de ser costarricense y por eso quise hacerme el mapa y el volcán, porque me enorgullece ser de La Fortuna, allí nací y me crié y el Arenal es imponente, es representativo de mi pueblo”, destacó Sofía.

Sofía luce en el hombro derecho el volcán Arenal. Cortesía.

De La Fortuna para el mundo

Sofía, de 23 años, se hizo el primer tatuaje patrio en marzo del año pasado.

“Cuando comenzó la pandemia me fui para La Fortuna y el volcán se ve muy bien desde mi casa. Todos los días se veía despejado y no hay día en que no me impresione, es demasiado lindo y quería que mi primer tatuaje representara algo importante en mi vida.

“Hablé con una prima y ella me recomendó a la persona que me lo hizo. El diseño del volcán Arenal lo tengo en el hombro derecho y la verdad superó mis expectativas, me encanta”, dijo.

Varela añadió que el mapa de Costa Rica se lo dibujó a finales del año pasado.

“Siempre había querido el mapa, porque quiero jugar fuera del país y pensé que debía tener algo representativo. Hay personas que tienen el mapa con relleno, pero a mí me gustan sencillos, quise que fuera como la silueta en color negro.

Sofía lleva el mapa de costa rica en su antebrazo izquierdo. Cortesía.

“Con este sufrí un poco más, lo tengo en el antebrazo izquierdo y mientras me lo hacían sudé frío. Creo que este fue más costoso, porque la línea es muy finita y la verdad quedé bien contenta con el resultado. Me encantó”, dice.

Sofía dice que cada vez que va a su casa, en la zona norte, tiene un ritual que disfruta montones.

“Ahora casi no puedo ir a mi casa por los partidos, pero cuando lo hago, me despierto bien temprano y salgo a tomarme un café afuera de la casa. Salimos a un ranchito y mi mamá se pone a palmear tortillas.

“Es un placer estar así con mi familia. Mi papá se llama Daniel y mi mamá Gyselle y mis hermanos José Daniel y Sol. También tengo a Esperancita, mi perrita pastor alemán y para los quince de setiembre se celebraba con un gran desfile por las calles de La Fortuna, casi que todo el pueblo salía a verlo”, comentó.

Tatuaje patriótico de la capitana de Saprissa, Carolina Venegas. Cortesía.

De azul, blanco y rojo

Por otra parte, Venegas nos contó la historia detrás del pura vida que se coloreó hace seis años.

“Lo tengo en el antebrazo izquierdo y en ese momento íbamos para el mundial del 2015 y quise hacerme algo relacionado al país. La frase pura vida es muy significativa y muy tica. Sinceramente, al hacérmelo me dolió, pero me gustó mucho y aún conserva el color, está intacto”, dijo la goleadora del Monstruo.

Luego del mundial, Venegas jugó para el Madrid CFF, de la primera división española, y dice que a la gente le llamaba mucho la atención el tatuaje.

“La gente me pedía verlo, porque es pequeño, pero muy llamativo, primero por la frase, que es muy tica y otros me preguntaban al ver los colores. Es algo que representa mis orígenes”.

Carolina recordó que cuando estaba chiquilla fue bastonera y siempre participaba en los desfiles.

“El quince de setiembre es un día muy importante, me gusta celebrar la independencia y siempre buscaba la manera de ver los desfiles, antes de la pandemia”, añadió.