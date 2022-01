Jugadoras del equipo femenino de Alajuelense se ilusionan con ver aficionados en el estadio

Alajuelense femenino se prepara para recibir a Suva Sports, en el torneo de Copa femenino y espera que los aficionados lleguen a apoyar a las leonas, en el Alejandro Morera Soto.

El juego por la tercera fecha del certamen será el domingo, a las 11 a.m. y se podrá contar con el 80 por ciento del aforo en la Catedral, es decir podrán ingresar unos 14 mil aficionados. La entrada general cuesta ¢3.000.

La jornada: Viernes. Dimas Escazú vs Herediano: 7 p.m., Saprissa vs Pococí: 7 p.m. Sábado: Sporting vs Pérez Zeledón. 7p.m. Domingo: Alajuelense vs Suva Sports. 11 a.m.