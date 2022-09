Jugadores de Puntarenas FC prefieren jugar contra Alajuelense en el Lito Pérez

Los jugadores de Puntarenas FC prefieren jugar ante Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Lito Pérez, en vez de ir al Estadio Nacional y perder el ambientazo de la Olla Mágica.

Los porteños expresaron su deseo de que el partido ante los rojinegros sea en la Perla del Pacífico para volver a sentir el acompañamiento de la afición y no perder la ventaja deportiva, aunque el equipo perdió contra el Deportivo Saprissa el domingo pasado 1 a 0 en el Puerto.

El ambiente en el Lito Pérez es de los más bonitos. (JOHN DURAN)

La dirigencia porteña ha manifestado el deseo de trasladar el partido a La Sabana por problemas con la Municipalidad de Puntarenas y por el factor económico, pues la taquilla sería mucho mayor en el Estadio Nacional.

“No hemos tomado la decisión, lo que sí hicimos fue inscribir el Estadio Nacional como sede alterna, que no lo teníamos hecho, con miras a valorarlo, sí lo valoraremos, mañana (este lunes) tengo una reunión en la Caja para ver el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social con el presidente ejecutivo, para ver de qué manera salimos de ese tema y después de eso, el martes, nos reuniremos en junta directiva y podremos valorar eso”, expresó el presidente porteño Héctor Trejos.

Daniel Quirós, uno de los ídolos de Puntarenas dijo que es necesario que el Puerto juegue en el Lito Pérez.

“No entiendo, no veo por qué hacer eso, lógicamente si nos suspenden o vienen y nos clausuran el estadio ya eso es otra cosa, es diferente, pero por querer llevárselo a otro lado yo siento que no. Vea la gente, igual van a todo lado, pero la Olla Mágica es la Olla Mágica, a cualquier hora”, expresó el delantero, dando a entender que el ambiente porteño sólo vive en el Lito Pérez.

Jurguens Montenegro, otro jugador originario del cantón central, de Fray Casiano, también prefiere jugar contra el equipo dueño de su ficha en el Lito Pérez.

¿Qué opinan los puntarenenses de jugar contra Alajuelense de locales en el Nacional?

“Tengo la fe que sea aquí porque nos jugamos el todo por el todo y no podemos regalar puntos”, se limitó a decir el delantero Jurguens Montenegro.

El comercio porteño perdería mucho si el equipo juega en el Nacional.

El técnico Alexander Vargas explicó que es un tema que le compete a la administración, pero dijo que ya lo conversó con el presidente Trejos. Él prefiere la Olla Mágica.

“Es algo administrativo, lo conversé con ellos en su momento, igual el otro día lo hablé con el presidente, hay algo administrativo con la Municipalidad, en lo que no me quiero meter, no me corresponde. Me tomarán en cuenta en lo deportivo y si conviene seguir aquí... pues estoy contento aquí, no quiero salir de aquí, ellos tendrán que hacerlo a su manera, no quiero regalar nada porque nadie me ha regalado nada, esperemos que se solucione todo, los temas económicos y los deportivos”, dijo.