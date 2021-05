“Estuve en el parto de la niña, recuerdo que me tocó salir rápido con mi esposa, como a media noche. Apenas llegamos al hospital nos dijeron que tenía nueve centímetros de dilatación y casi tuve que hacer de doctor. A ella la subieron a la sala y, aproximadamente una hora después, nació la bebé. Durante el parto estaba tranquilo, pero me asusté cuando íbamos de camino al hospital, porque mi esposa estaba con dolor. Quizá me dio más nervios cuando llegamos porque nos dijeron lo de la dilatación y, tal vez, si hubiéramos tardado más, me hubiera tocado hacer de doctor en casa”, dijo el defensor.