Jugadores y aficionados manudos encontraron una fórmula que les ha funcionado

En Alajuelense tiene clarísimo que aún no tienen motivo alguno para celebrar nada. (Rafael Pacheco Granados)

En Alajuelense se apoyan en la cautela y mantener la cabeza fría como la mejor vía para sumar, de que ahí que los aficionados y los jugadores se muestren tranquilos, sin tirar las campanas al aire, sin grandes espectáculos, jugando y dejando que las cosas pasen.

Al parecer, ambos aprendieron de los golpazos recibidos en las finales anteriores, por lo que ya no hay recibimientos al bus, ni bombas de humo, ni banderazos o tifos. Además, en las redes sociales también reina la mesura.

Ni siquiera se quiere hablar mucho con la prensa o dar nada por seguro, a pesar de las ventajas que han sacado en las dos series ante el Saprissa y que están a tan solo 90 minutos del título 31.

Un ejemplo de lo anterior, ocurrió este jueves luego del triunfo ante el Monstruo, ya que apenas terminó la mejenga, Giancarlo González, Celso Borges y Carlos Mora dieron declaraciones durante tres o cuatro minutos, antes de que el técnico Andrés Carevic los mandara a llamar. Todos mantuvieron un perfil bajo en sus mensajes.

“Las finales son cerradas, difíciles, ganará el que más lo quiera, sacamos una ligera ventaja, pero se sabe que la serie está abierta, todavía faltan noventa minutos y vamos a seguir con la misma humildad, con el perfil bajo que traemos desde el inicio. Vamos a ir allá a traer el resultado que nos favorezca” dijo el Pipo.

El colmillo de las finales perdidas también dejó un callo y una madurez de la que todos han sido parte, tanto aficionados como jugadores.

“Al inicio de estas series, ante los ojos de todos, éramos cero favoritos porque clasificamos de segundos, teníamos algunos clásicos de no ganar, pero gracias a Dios hemos ganado dos.

“Yo creo que todo esto es parte de la madurez y el aprendizaje que hemos tenido, el formato del campeonato que tenemos es solo meterse entre los cuatro y ahí es un campeonato nuevo, estamos jugándolo, es una guerra, una batalla y nosotros estamos buscando los objetivos que nos favorezcan para conseguir el objetivo principal”, añadió González.

Los aficionados manudos alientan y se dejan escuchar en las gradas, pero con los pies aún en la tierra. (Jose Cordero)

Serenidad

Los manudos también han tomado la segunda fase con más serenidad, al punto que en semifinales y las finales han logrado sostener los resultados que les convienen y los cierres de los partidos los han ejecutado de buena forma, además de mostrar contundencia en el marco rival. En cinco juegos de estas fases suman nueve goles a favor y solo tres en contra.

“Estamos tranquilos porque falta un partido todavía, el equipo sigue mostrando síntomas de mucha madurez y superación, por ese camino vamos bien, pero lo estamos tomando con tranquilidad y atentos a todos los detalles”, comentó Celso Borges.

El León incluso ha venido tirando al suelo argumentos del rival, como por ejemplo que en un partido once contra once no derrotan al Saprissa, argumento que se usó luego que los rojinegros triunfaron 3-0 en la final de la segunda fase y tras la expulsión de David Guzmán.

“Esto es una muestra de lo bien que ha venido el proceso de crecimiento, poco a poco nos vamos asentando muchísimo mejor de parte de todos, hay una muy buena energía entre nosotros y eso conforme pasa el tiempo muestra que lo hacemos mejor”, destacó Celso.

Tranquilos y sin tirar las campanas al aire, la receta de la Liga está clara, sin echarse presiones o hacerle caso a voces externas que en ocasiones anteriores les han causado solo ruido. En esta ocasión, parece que la receta manuda marca, de momento, el camino correcto.