Junior Díaz reveló lo que hace San Carlos para salir de su delicada situación

Junior Díaz, asistente de San Carlos habló del complicado momento que vive el club norteño.

San Carlos iniciará la jornada 11 del Clausura este viernes, cuando reciban al Municipal Liberia, a las 7 p.m. en el estadio Ebal Rodríguez.

El asistente técnico de los toros Junior Díaz reconoció que en los últimos días, el equipo viene mejorando, sin embargo, aún tienen la enorme deuda de sumar de 3 y por eso, afirmó que están trabajando el tema defensivo, para evitar recibir más goles.

“Nos hemos enfocado un poco más en el tema defensivo, en defendernos bien. En que podemos estar bien agrupados juntos, buenos recorridos, respaldos, coberturas. Defendernos bien y a partir de ahí realizar transiciones o cuando vamos en progresión de ataque poder ocupar todos los espacios que necesitamos para poder tener ese volumen ofensivo.

“Lleva trabajo, porque yo que he estado en los dos cuerpos técnicos y se piden cosas diferentes. Entonces también por ahí que el jugador necesita cierta adaptación al nuevo posicionamiento y sin descuidar, por supuesto el tema ofensivo”, recalcó.

4 puntos tienen los norteños.

Otro de los temas en los que se enfoca el equipo, según Díaz, son en las expulsiones.

“Con un hombre menos en el fútbol actual pesa, no es fácil y es remar contra marea, pero ¿qué le puedo decir? Yo viví también un momento de mi carrera en que me expulsaban mucho y me estaba perdiendo partidos de la Selección Nacional.

“Y ahí aprendí a tomar decisiones, saber cuándo sí voy a ganar una bola, sin aplicar una falta, porque defender es un arte y nuestros jugadores deben tener más cuidado”, expresó.