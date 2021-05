"Sí han salido alternativas, rechazamos algunas porque no eran tan llamativas también para el club, el club no está pasando una situación económica muy buena de momento. Siempre lo he dicho que no me quiero ir y dejar a la Liga... Quiero que la Liga reciba algo importante , no eran opciones muy buenas económicamente para la Liga”, le contestó el Big Mac a Montenegro ante la pregunta de si ha tenido opciones afuera del país.