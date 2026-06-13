Jurguens Montenegro se despide del Herediano para emprender una nueva aventura en el extranjero

Jurguens Montenegro se despidió del Herediano para emprender una nueva aventura en el extranjero.

El delantero porteño regresará a Albania, para jugar en el Klubi Sportiv Egnatia, club al que llegó en enero del 2024.

“¡Bienvenido de nuevo, Montenegro! Tras una etapa lejos de la familia verdiblanca, Montenegro regresa al lugar donde dejó su huella.

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“Con orgullo y confianza, le damos nuevamente la bienvenida a su casa para escribir juntos nuevos capítulos de éxito. ¡Bienvenido de vuelta a Egnatia!“, mencionó el club en sus redes sociales.

Jurguens Montenegro vuelve a Albania y jugará en el Egnatia de la primera división de ese país. Foto: Instagram Jurguens Montenegro. (Jurguens Montenegro/Jurguens Montenegro)

Pocos minutos

Montenegro llegó al campeón nacional a mediados del año pasado.

En el Clausura 2026 sumó muy poca participación en el equipo que dirige José Giacone. Jugó 368 minutos y no anotó goles.