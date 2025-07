Jurguens Montenegro reveló que Jafet Soto lo buscó desde que estaba en Alajuelense

Jurguens Montenegro contó que en el Herediano hace rato lo andaban buscando (Jose Cordero/José Cordero)

Jurguens Montenegro es uno de los refuerzos del Herediano para el Apertura 2025, su llegada al cuadro florense, además, cumplirá un viejo deseo que tenía el presidente Jafet Soto con el jugador.

En entrevista con La Teja, el atacante nos contó que el dirigente le tocó la puerta desde que era jugador de Alajuelense y ni siquiera había salido a préstamo por primera vez.

Por ahí del 2019, cuando empezó a destacar en el equipo rojinegro es que se le apareció por primera vez Soto, quien le habló, pero en ese entonces las cosas no se dieron.

“Cuando las cosas tienen que pasar, van a pasar y gracias a Dios estoy aquí, el interés no es solo de ahora, es verdad, ya es de años. Jafet estuvo insistiendo, pero uno sabe que las cosas no van a estar ahí siempre, entonces las oportunidades hay que tomarlas, ahora todo se acomodó, todo estaba listo, entonces vinimos acá.

“Ya son más de seis años desde que Jafet me habló, al final estoy muy feliz de estar acá, uno ahora tiene que demostrarle, por qué estuvo detrás de uno, qué fue lo que vio en uno para tenerle la confianza de traerlo” explicó.

Jafet Soto estuvo un buen tiempo detrás de Jurguens Montenegro (Rafael Pacheco Granados)

Jurguens se desvinculó de Alajuelense en noviembre del 2024, en ese momento se dijo que pasaría al Team para el torneo pasado tras regresar de jugar en el fútbol de Albania, pero al final se fue a Liberia, sin embargo en el destino estaba escrito que fuera florense.

Con la llegada al Team, el oriundo de Fray Casiano de Puntarenas sumará su tercer equipo grande en Tiquicia, pues además de la Liga, también vistió los colores del Cartaginés en el 2019, casualmente su primer préstamo por parte del León.

“He tenido esa oportunidad de dejar una buena impresión de tu carrera y el esfuerzo que has dado”, añadió.

Montenegro cerró comentando que el chance le llega con mucha más madurez, pues a sus 24 años ha acumulado mucha experiencia, ha pasado por diversos equipos en Costa Rica y hasta en el extranjero, por lo que ahora ve las cosas con otra perspectiva.

“Es una bonita oportunidad, me llega en un momento de mucha madurez en mi vida y en mi carrera, cuando uno es más consciente de que no puede dejar pasar el tiempo, porque este va muy rápido, pasa y luego no vuelve. Ahora me siento muy feliz de lo que he hecho”, destacó.