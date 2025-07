El técnico del Herediano Pablo Salazar reveló el lugar que tomará Jafet Soto

Pablo Salazar afirmó que Jafet Soto es su asesor en el banquillo del Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Pablo Salazar debutará este domingo en la Recopa como entrenador del Herediano, posición a la que llega con un fuerte respaldo de Jafet Soto, presidente rojiamarillo, al tratarse de uno de sus hombres de confianza.

Al tomar las riendas del club, el técnico confesó que tuvo una conversación con su jerarca y le hizo una petición muy puntual para aceptar el cargo.

LEA MÁS: Herediano hace más grande su historia y se consagra como el gran ganador de los premios Unafut

“Una de las condiciones que yo le dije a Jafet cuando él me hizo la propuesta de que quería que yo siguiera con el proceso del Herediano fue: ‘está bien, yo voy pero quiero que vos seás mi asesor’, esa fue la única condición que le puse. Sería muy tonto de mi parte que en ningún momento al técnico bicampeón no le tome la palabra.

“Jafet está muy enfocado en la parte del estadio (nuevo Rosabal Cordero), pero tiene más tranquilidad a la hora de analizar rivales, modelos de juego, jugadores. Yo le tomo mucha palabra a él, le consulto, creo que no me hace menos entrenador hacerlo, al contrario, más bien aprovecho todas las herramientas que tengo a disposición para mi gestión y mejorar al club”, comentó.

LEA MÁS: Alajuelense le ganó el primer pulso a Herediano en la Recopa del próximo domingo

¿Las decisiones entonces las toma Salazar a Soto? Fue una pregunta puntual que le hicimos al DT.

“Él no está en el día a día de los entrenamientos, el jugador sabe qué me gusta, las métricas con las que se mide, que no es solo correr, que tienen que aportar liderazgo y otras cosas que son importantes”, dijo sin contestar puntualmente.

LEA MÁS: Elías Aguilar repitió como mejor jugador del torneo 10 años después, ¿cuánto ha cambiado?

Pablo afirmó que de Jafet la principal lección que ha aprendido como entrenador más allá de cualquier tema táctico, es la gestión y manejo de grupo, un detalle vital para que las cosas salgan bien y que ha sido una de las llaves del éxito.