(José) Salvatierra, Porfirio (López) que ya no está y (Jonathan) McDonald, a ellos les agradezco mucho, McDonald me decía: ‘así no se puede’ con mi recepción, entonces me puso unos muñecos donde yo pateaba y recibía el balón; Porfirio tomaba tiempo para mí y me ponía a entrenar con una bola medicinal, y Salva siempre insiste mucho en que haga abdominales, eso lo valoro mucho. (Christopher) Meneses y Leo Moreira, también Sabo (Álvaro Saborío) me aconsejó mucho cuando estuvo.