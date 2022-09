Jussef Delgado quiere cumplir un sueño a punta de buenas atajadas

Uno de los mejores porteros de este torneo es sin duda Jussef Delgado, quien crece en Pérez Zeledón y se ha ganado la confianza del entrenador Luis Marín.

Delgado, de 28 años, es originario de Ciudad Neilly y fue descubierto en una visoría de la Fedefutbol que hizo en aquel entonces don Carlos Watson y que hoy vive uno de sus mejores momentos.

Con sus actuaciones, Jussef Delgado se ha ganado la admiración de muchos aficionados. (Cortesía )

Este miércoles en el partido ante Liga Deportiva Alajuelense, que los generaleños perdieron 1 a 0, Jussef fue pieza importante para que los manudos no sumaran más goles. Tuvo al menos cuatro intervenciones salvadoras y ratificó el buen momento por el que atraviesa.

Jussef está casado con Fabiola Berrocal y tiene un hijo llamado Jussef Arick, de 5 años.

La Teja conversó con el portero para conocer un poco de Jussef Delgado y del buen momento por el que pasa.

“Siento que sí he tenido una evolución, en Jicaral jugaba medio torneo, once partidos y ya, pero he tenido mucha regularidad en Pérez Zeledón desde el primer torneo que llegué, con Paulo Wanchope”, dijo.

Jussef Delgado hace un gran torneo con Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados)

Desde entonces siempre tuvo la oportunidad de jugar, con el guatemalteco Amarini Villaotoro y ahora con Luis Marín.

“Siempre me preguntan si me han hablado de equipos grandes o de fuera del país, la verdad es que no. Sigo enfocado, el Mundial está cerca y cualquier cosa puede suceder”, dijo el portero generaleño.

Es decir, el portero no se cierra a la ilusión de ser convocado aunque la Selección está de gira por Asia y no fue tomado en cuenta.

Jussef Delgado con su esposa Fabiola Berrocal y su hijo Jussef Arick, de 5 años. (Cortesía )

“Ya sabemos que Keylor Navas es el referente de este país y mi respeto y admiración por él, pero luego de allí, hay una competencia buena y uno siempre sueña con el Mundial, sería un privilegio”, destacó el portero.

Dijo que los Guerreros del Sur tienen un equipo muy joven y que quizás eso les pasa la factura a la hora del manejo de los partidos.

“No lo sabemos manejar, como nos pasó en San Carlos que ganábamos 1 a 0 y queríamos cobrar rápido los saque de banda, los tiros de esquina, no sabemos controlar esa euforia”, expresó.

“Pero el profe Marín nos da mucha confianza, nos exige mucho, que seamos más dinámicos”.

Como todo portero, Jussef tiene en sus registros goles malos que él mismo nos recordó.

“Uno fue aquí en Pérez contra San Carlos. Era cuando Álvaro Saborío metía goles de todo lado y esa vez le dio un remate rarísimo y se me fue”, expresó.

El sueño de todo jugador es integrar la Selección Nacional, me gustaría tener la oportunidad”, — Jussef Delgado, Pérez Zeledón

Entre las buenas, recuerda un partido contra Cartaginés que ganaron 3 a 0 el torneo pasado.

“Hubo un tiro de esquina y Marcel Hernández le dio y la logré sacar y todavía el rebote le quedó a Víctor Murillo y la volví a sacar”, expresó.

Lo están puliendo

Delgado dice que con la llegada de Carlos Díaz como entrenador de porteros al Pérez Zeledón ha mejorado en algunos aspectos que lo han hecho crecer.

La Teja conversó con Díaz de esos aspectos.

“Siempre ha sido un buen arquero pero al llegar conversé con él y puntualicé algunos aspectos que debía mejorar.

“Mejoró el juego aéreo, también el juego con los pies, es más tranquilo porque tendía a pegarle de primera, ahora controla más el pase, se muestra para ser una opción de juego”, dijo.

El argentino dijo que Jussef en estos momentos tiene la calidad y la fortaleza mental para integrar la Selección Nacional. Al respecto ha logrado conversar con el asistente técnico Rónald “la Bala” Gómez.

Carlos Díaz dice que Jussef trabaja muy bien en los entrenamientos. (Cortesía )

“Dice que lo ha visto bien, con mucha capacidad. Si me preguntan a mí si tiene la pasta para estar en la Sele, contesto con un rotundo sí.

“Sabemos que no hay discusión con Keylor Navas, es el número uno, pero él puede estar allí peleando un puesto, indiferentemente de que no haya sido convocado antes. Hay que empezar con la primera y apunta a llegar”, expresó Díaz.