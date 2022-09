Kendall Waston: “El gol es un golpe anímico que nos indica que vamos por buen camino”

Kendall Waston llegó a los 3 goles en el torneo. John Durán. (JOHN DURAN)

El defensor del Deportivo Saprissa Kendall Waston Marley una vez más se puso a la altura de lo que le exige el cuerpo técnico morado y gracias a su 1.96 metros de estatura le dio al Monstruo una importante victoria en el Lito Pérez.

Con el tanto de la Torre, Saprissa se sacó una espinita que tenía clavada desde hace 22 años, tiempo que tenía de no triunfar en la Olla Mágica.

Gracias a un tiro libre de Mariano Torres, Waston rompió la red del arquero Guido Jiménez con un cabezazo preciso.

El espigado jugador vacunó doble a los tiburones, en el partido en la Cueva (1-1) y ahora en el Lito Pérez.

“Gracias a Dios pude marcar el gol allá (Ricardo Saprissa) y otra vez acá, lo importante es ayudar al equipo.

“El gol es un golpe anímico que nos indica que vamos por buen camino, las cosas no vienen de gratis y la verdad es que es bonito jugar acá, me encantó el ambiente, como apoyan a Puntarenas y sacar los tres puntos es muy valioso”, afirmó.

Waston comentó que se siente en un buen momento.

“Pienso que voy en alzada, no es que estoy conforme con el nivel, siempre voy a querer mejorar, pero anotar es un plus para uno, no le voy a mentir, los goles ayudan con la confianza.

“Siempre agradecer al aficionado morado, que nos acompaña no importa lo que está sucediendo, siempre nos apoyan”, manifestó.

Recuperar la garra

El capitán porteño, Asdrúbal Gibbons, aceptó que el equipo bajó el ritmo y que es momento de pellizcarse.

“Aunque venga de donde sea, de segunda, tercera división o de primera, siempre habrá un desgaste, es fútbol. No hay por qué pensar que estamos desgastados, nos alimentados bien, descansamos bien, se juega lo mismo que Saprissa.

“Sonaría muy raro, siempre le digo a los compañeros que hay que poner las barbas en remojo, no vea a los compañeros, véase usted, lo que hace mal, lo que hemos dejado de hace,r desde el primer partido es la garra, lo que nos distingue. Lastimosamente hemos bajado”, afirmó.