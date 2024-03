Kendall Waston responde si seguirá los pasos de Celso Borges

Kendall Waston por el momento se enfoca en su recuperación con el Saprissa. (Instagram)

Kendall Waston, previo al partido entre el Club Sport Cartaginés y el Deportivo Saprissa, habló sobre la Selección de Costa Rica y sin tapujos respondió si se retirará de la Tricolor, tal como lo hizo Celso Borges recientemente.

La respuesta surgió tras una entrevista que le hizo FUTV antes de que arrancara la mejenga.

LEA MÁS: ¿Cuándo regresa Kendall Waston? Doctor de Saprissa nos detalló el caso de la Torre

“Yo no, es quizás lo que siento, eso ya es muy personal de cada futbolista y se respeta, pero en mi caso si puedo luchar por un campo y estoy disponible, estaré agradecido si me llaman a la Selección, en caso que no suceda, estaré anuente a cualquier cosa y apoyando a los compañeros que sí estarán”, comentó.

Waston no jugó en el partido de los morados porque sigue en recuperación de una pubalgia y según el doctor Esteban Campos en una entrevista a La Teja días atrás, por el momento no tienen una fecha estimada para su regreso.