Kendall Waston se cae de manera sorpresiva del llamado de la Sele para juego ante Argentina

Kendall Waston no estará para el partido de Costa Rica en Argentina luego de la convocatoria que se le hizo tras la lesión de Alexis Gamboa ante Ecuador.

Waston no viajrá a Argentina. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Federación Costarricense de Fútbol reveló este viernes el llamado del jugador del Saprissa, pero este sábado por la mañana informó sobre Kendall, quien no estará con la Tricolor.

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“Informamos que la FCRF recibió una notificación del Deportivo Saprissa en la que comunica que el jugador Kendall Waston no podrá incorporarse a la Selección Nacional, debido a que continúa en proceso de recuperación de una lesión. El club adjuntó el criterio médico correspondiente sobre el estado del jugador”, dijo la Fedefútbol.