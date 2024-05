Kendall Waston tiró fuego contra los que dudaron del ADN del Saprissa

Kendall Waston le tiró a los que no creen en el ADN de Saprissa

Kendall Waston les tiró con todo a quienes no creen y dudan del ADN del Deportivo Saprissa, aspecto que para él es clave en el éxito morado.

“Es un título difícil, muchas bajas, lesiones, la gente hasta decía que éramos un hospital. La afición es clave, la gente puede decir ‘hablan mucha paja cuando hablan del ADN morado’, pero el que no lo siente no lo puede decir. Cuando nosotros vemos a los aficionados en las calles, a 200 metros antes de llegar aquí, es inevitable no adquirir esa buena vibra y esa emoción de ellos”, expresó emocionado.

El defensor aseguró que para él fue un torneo muy diferente, por la lesión que lo tuvo lejos de las canchas mucho tiempo.

“Tengo que darle gracias a Dios porque fue un torneo muy sufrido, luchado. Este título representa bastante, porque hay muchas cosas que no nos gusta decir, pero es muy lindo ganar cuando se lucha contra todo. Fue difícil, me costó demasiado, hubo momentos en los que pensaba si iba a volver a jugar o no, porque a veces no podía ni levantarme de la cama, pero gracias a Dios, me sanó y pude regresar bien para disfrutar con mis compañeros”.

Ariel Rodríguez, otro de los líderes del camerino morado, saboreó con todo ganar otra final y mucho más contribuyendo con un gol tempranero que les dio la tranquilidad que necesitaban.

“Fue dificilísimo, pero muy importante poner otra copita más ahí para la colección de nosotros. Respetamos muchísimo a la Liga, es un equipo fuertísimo, con grandes jugadores, y es bueno para nosotros seguir haciendo historia”, concluyó.