Mariano Torres habló claro sobre su futuro tras levantar la ansiada estrella 40 con Saprissa

Mariano Torres habló sobre su futuro tras conseguir otro campeonato con Saprissa (Mayela López)

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, habló sobre su futuro tras sumar un nuevo campeonato con el cuadro morado.

Desde que llegó hace ocho años ha sido un jugador fundamental en el Saprissa y aunque acaba de conseguir la 40, la realidad es que solo le quedan seis meses de contrato, hecho que no lo desvela porque no sabe si va a seguir.

“Había dicho que después de alcanzar la 40 yo me podía quedar tranquilo, pero mientras que yo tenga hambre de competir, lo voy a seguir haciendo y sé que el próximo torneo sigo con contrato acá. Mientras siga con hambre de competir y obviamente de ganar, voy a seguir”, contó tras el partido.

Ante el posible retiro o una renovación, Mariano aseguró que todavía no sabe qué viene, pues de momento solo quiere disfrutar de la 40 y eso sí, desde ya pensar en la 41.

“No lo sé, todavía no sé. Tengo contrato hasta diciembre y después de diciembre ya veré qué hago. Ahora estamos en el tetracampeonato, la 40, le sacamos 10 títulos al rival. Cuando yo llegue teníamos 32, estábamos a tres y hoy estamos a 10. Quiere decir que en ocho años que tengo aquí hicimos las cosas demasiado bien, solo quiero disfrutar”.

Para concluir, afirmó que solo quieren seguir haciendo historia tanto dentro como fuera de Costa Rica y aprovechó para defender a Vladimir Quesada.

“Esto es una gran institución, grandes personas. Tenemos un gran entrenador, no sé si el mejor en Saprissa; no sé cuántos han ganado tres títulos seguidos. Tal vez no se le valora como yo pienso que habría que valorarlo, tenemos que estar y bancarlo a él porque viene haciendo un gran trabajo y hoy lo ratifica”, finalizó.