Kenneth Tencio: “Estoy buscando agarrar todas las vibras para formar mi genkidama”

Luego de su primera probada en Tokio 2020, el costarricense Kenneth Tencio explicó sus sensaciones en la pista y a lo que apunta mañana cuando a salga a competir por una medalla.

“Salgo supercontento porque esto era lo que necesitaba, no quería tener ningún error como una caída y además, necesitaba saber cómo me sentía en el aire, si me iba a dar chance para hacer más trucos.

“Muchos de los trucos tengo que ajustarlos, meterles más entre cada uno, hoy era justo la ronda que necesitaba para probar que tengo que hacer este sábado y hacer los ajustes necesarios para ir a buscar una medalla”, explicó,

Pollis se siente puras tejas para ir a competir ante los otros ocho riders este sabado a las 8:20 p.m

“Se disfruta un montón, más cuando uno ve que las cosas se empiezan a alinear y ajustar, creo que este sábado es el día para tirarlo todo. Soy una persona que le gusta tomar riesgos y vamos a tomar esta oportunidad con todo”, agregó.

Kenneth finalizó agradeciendo a toda la gente que siguió muy atenta su prueba de este viernes y que cruza los dedos para que este sábado vuele de nuevo por los aires.

“Me siento superrespaldado, lejos de ser una presión, estoy buscando agarrar y tomar todo eso para formar la genkidama (bomba de poder acumulado que usa Goku de la serie Dragon Ball) y hacer todo lo posible acá. Agradecerles a todos, desde el fondo mi corazón se los agradezco”, finalizó.