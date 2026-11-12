Kenneth Vargas cerrará el año de la forma que menos hubiera querido

Kenneth Vargas ha tenido diversos problemas de lesión en el Kalamata de Grecia (Superliga de Grecia/Red social X)

El delantero costarricense Kenneth Vargas cerrará el 2026 de la manera que menos hubiera querido, tras una lesión que no le permitirá jugar lo que resta del año.

El Kalamata de Grecia, club en el que milita el atacante tico, reportó que su jugador sufrió una dolencia que lo tendrá al menos dos meses más de baja.

LEA MÁS: Una fotografía de Kenneth Vargas en Costa Rica despertó preocupación entre sus seguidores

Huevito se lesionó ante el Olympiakos el 25 de octubre y se reportaron problemas musculares en su momento; sin embargo, habría recaído con otra complicación.

Tras nuevos estudios, se confirmó que el tico sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla derecha.

Kenneth Vargas ha sufrido varias lesiones en Grecia

Para Vargas no han sido nada fáciles estos últimos meses: se perdió cuatro partidos por lesión en el arranque de la liga griega entre agosto y setiembre, jugó tres partidos como titular hasta que volvió a caer con otro problema físico.

LEA MÁS: Kenneth Vargas recibe una noticia que le devuelve la sonrisa en Grecia