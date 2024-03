El delantero de la Selección Nacional Kenneth Vargas es muy cuidadoso al hablar de su futuro. Instagram.

El delantero Kenneth Vargas disfruta las mieles del éxito en el fútbol de Escocia, pero es muy cuidadoso a la hora de hablar de su futuro.

El Huevito, quien juega para el Heart of Midlothian FC, de la primera división de ese país, dijo que pronto el club podría adquirir su ficha y también se refirió a lo que significa jugar cada juego a estadio lleno.

“Todos los días jugamos ante 25 mil personas, son cosas que uno va tomando como experiencia. A mí eso no me afecta tanto, me da lo mismo.

“Tengo 8 meses de estar allá, todo ha sido muy rápido y tengo mucha confianza con el entrenador y los compañeros, aquí no tenía tanta oportunidad como allá y espero tomarme esto con calma, apoyar al compañero que esté jugando y darlo todo cuando me toque”, manifestó.

Kenneth Vargas es cuidadoso al hablar de su futuro en el extranjero

Con calma

Kenneth es uno de los jugadores jóvenes que están levantando la mano en la Sele y esto dijo del papel que están tomando él y otros futbolistas como Warren Madrigal, Álvaro Zamora, Manfred Ugalde y Anthony Contreras.

“Tenemos que saberlo llevar con calma, que estemos tranquilos, porque en algún momento llegará la oportunidad para poder sobresalir”, dijo.

A Vargas también le consultaron sobre la petición del entrenador de aislarse de la prensa.

“No contacto con la prensa, si él lo dice tiene sus razones, yo prefiero no opinar ante eso, nosotros nos dedicamos a jugar, a dar el resultado en la cancha”, aseguró.