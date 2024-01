Kevin Briceño rompe el silencio y destapa roces de Paulo Wanchope con camerino del Cartaginés

El portero del Club Sport Cartaginés, Kevin Briceño, reconoció este domingo, luego del partido ante Saprissa, que la plantilla brumosa tuvo roces con el entrenador Paulo Wanchope, quien dirigió el equipo en el Clausura 2022 y en parte del Apertura 2023.

Briceño tuvo una destacada actuación en el partido, que finalizó 1 a 1. Incluso, le detuvo un penal a Mariano Torres, que en ese momento hubiera significado el 2 a 0 a favor de los tibaseños.

Kevin Briceño, portero del Cartaginés

“El torneo pasado pasaron muchas cosas que de alguna manera nos afectaron como jugadores, cosas que nunca habíamos visto, cosas que no entendíamos, cosas que a uno lo merman, le quitan esas ganas de ir a entrenar, son cosas complicadas”, reveló el arquero brumoso.

“En algún momento se dará a conocer eso”; dijo, cuando fue interrumpido por un periodista que le preguntó cómo cuáles.

“Son cosas que tuvimos con el entrenador antepasado porque con Mauricio Wright no, hubo cosas, problemas, que no se van a ventilar porque fueron cosas de camerino, que nos afectan directamente a los jugadores y eso habla de él como persona porque en muchos de los lugares donde ha estado no le ha ido bien, en otros equipos, de la Selección no salió de la mejor manera”, comentó Briceño.

Dijo que todas esas cosas afectaron directa e indirectamente a los futbolistas del Cartaginés.

Kevin Briceño paró un penal a Mariano Torres. (Rafael Pacheco Granados)

“El ambiente laboral ha mejorado mucho y con la incorporación del nuevo profesor (Mario García) es un nuevo aire para todos y se refleja en la cancha, el equipo se ve más sólido, que fluye más, esas cosas afectan”, agregó Briceño.

Wanchope estaba haciendo un buen trabajo con Cartaginés, al momento que se comunicó su salida, estaba en el tercer lugar a solo dos puntos de Saprissa, que era líder y en plena disputa de la Copa Centroamericana. Con su partida llegó Mauricio Wright.

A Briceño le preguntaron si hubo dificultad con el manejo de grupo.

“Sí, ustedes lo vieron, yo solo estoy diciendo algunas cosas que nos afectaron, hacíamos la fuerza como grupo, en el primer campeonato clasificamos a Concacaf, y como jugadores nos debemos al club y es lo que uno tiene que hacer valer, los Vargas son especiales con nosotros, íbamos más por eso lado, por eso sacábamos las cosas adelante”, dijo.