Marcel Hernández está feliz por su gran nivel, pero admite que se le cerró el marco

El delantero del Cartaginés, Marcel Hernández, salió contento por su nivel y por el juego que hizo el equipo ante Saprissa, este domingo en el estadio Nacional, pero admitió que se le cerró el marco.

Marcel Hernández la está pulseando, pero no se le da el gol. (Rafael Pacheco Granados)

El cubano hizo un buen partido, tuvo varias ocasiones, pero el portero morado Kevin Chamorro le negó el gol; además, pegó un cañonazo en el vertical. Sin embargo, se ve el esfuerzo del atacante.

“Estoy contento, no se me da el gol, pero estoy feliz con mi trabajo, por lo que hago. Estoy llegando y, por una u otra razón, el marco está cerrado, pero sé que estoy jugando a un gran nivel”, comentó el goleador brumoso, quien en este torneo, no ha marcado goles en tres partidos.

Sin embargo, este domingo puso la asistencia para el tanto del empate del Cartaginés, anotado por José Gabriel Vargas.

Dijo que no se queda con lo que oye o lee de sus actuaciones, pues siempre ve los partidos y se da cuenta de su buen nivel.

En declaraciones del viernes pasado, el asistente técnico del Cartaginés, Paolo Jiménez, dijo que a un jugador como Marcel, por su experiencia y por su edad, le tienen que exigir goles, pero añadió que pronto llegarán.