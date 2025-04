Kevin Chamorro cuenta por qué no comparte con Brandon Aguilera y Patrick Sequeira en Portugal

Kevin Chamorro conversó con La Teja y habló de cómo la paciencia ha sido su principal virtud a lo largo de su carrera. Instagram Kevin Chamorro. ( Instagram Kevin Chamorro. /Instagram Kevin Chamorro.)

El portero Kevin Chamorro supo hacer de la paciencia una de sus grandes virtudes y con el paso del tiempo aprendió a esperar, lo que le ha ayudado a crecer como deportista y como persona.

El exarquero del Saprissa llegó a Portugal en julio del año pasado, para vincularse al G.D. Estoril Praia, de la primera división de ese país y luego de varios meses vio cómo le dieron el arco para defender a su club en octubre del año pasado.

Chamorro sabe que en su profesión no todas son maduras y luego de su debut, tuvo que esperar de nuevo hasta el 16 de marzo anterior, cuando fue llamado para el partido contra el Arouca, que cerró con empate 1-1. Desde entonces, tuvo dos oportunidades más y fue suplente este sábado, en el encuentro contra el SC Braga, que cerró con derrota 2-0.

El arquero guanacasteco, de 25 años, conversó con La Teja, desde la comodidad de su casa, en la localidad de Lisboa, en la capital de ese país europeo y nos contó de sus anhelos, y planes a futuro. Allá vive con su pareja, Ashley Arguedas, y su bebito Thiago, de 2 añitos.

Chamorro y su pareja, Ashley Arguedas se comprometieron a finales del año pasado. Instagram Kevin Chamorro. ( Instagram Kevin Chamorro. /Instagram Kevin Chamorro.)

- ¿Cómo es la vida en Portugal?

Nos adaptamos muy rápido, nos sentimos muy bien, gracias a Dios. El tema del idioma al inicio fue complicado, pero poco a poco hemos aprendido el portugués.

Acá hay de todo, lo que cuesta encontrar son condimentos, pero nosotros trajimos algunas cosas y Portugal es un país con una cultura bastante arraigada, antigua, y eso le da una elegancia única.

También hemos conocido varios lugares: hay una ciudad en Porto que se llama Aveiro, que nos encantó, nos transmite mucha paz, tranquilidad y es ideal para pasar tiempo en familia. Al sur está Sierra de la Estrella, un lugar en el que cae nieve; es un país muy lindo.

LEA MÁS: Kevin Chamorro y su novia dieron a conocer una noticia en Londres que los tiene con una sonrisa de oreja a oreja

Afortunadamente, hicimos amistad con dos parejas de ticos que nos han ayudado mucho y logré hacer una linda amistad con cuatro compañeros, con ellos nos ponemos de acuerdo para salir a cenar y nos llevamos muy bien.

- ¿Cómo está Thiago con su nueva vida allá?

Es feliz acá porque hay muchas áreas verdes, los parques son inmensos. Casi siempre, por las tardes, salimos a tomar café y lo llevamos a algún lugar para que la pase bien y juega con otros niños de su edad, está muy feliz.

Va a clases a un kínder y le enseñan portugués e inglés y eso es importante para nosotros, que se vaya familiarizando con otros idiomas.

LEA MÁS: Pareja del portero de Saprissa Kevin Chamorro: “Calló a los que hablaban mal”

- ¿Ha podido compartir con Patrick Sequeira, o Brandon Aguilera?

No, porque Brandon vive en el norte y trasladarse acá le lleva unas cinco horas, pero sí tengo relación con un familiar suyo, y con Patrick tampoco, están lejos de nosotros.

Con Douglas (Sequeira) sí convivimos un poco más, él vivía en la región de Madeira y vino para conocer Lisboa y pasar el fin de semana con nosotros, pero para llegar a mi casa tuvo que tomar un avión y el trayecto duró dos horas y media.

- Ustedes se comprometieron el año pasado. ¿Ya tienen fecha para la boda?

En mayo estaremos en Costa Rica, de vacaciones, y nos casaremos cuando lleguemos allá.

El guanacasteco llegó a Portugal el año pasado y poco a poco va ganando minutos. Instagram Kevin Chamorro. ( Instagram Kevin Chamorro. /Instagram Kevin Chamorro.)

- Usted se caracteriza por ser una persona paciente. ¿Esta virtud le ha ayudado para esperar y poco a poco irse ganando un lugar en el club?

Todo es un proceso, creo que a muchos de los ticos que han venido a a Europa, les ha sido difícil, no han jugado de un sólo, como decimos nosotros, tenemos que comer zacate.

Antes de venir a Portugal lo conversé con mi pareja y le dije: “allá vamos a sufrir”, pero eso no es nada nuevo para mí, porque desde que comencé mi carrera en Carmelita, cuando tenía 17 años y para jugar tenía que pasarle algo a los tres porteros del primer equipo y los dos del alto rendimiento. Pero cuando algo es para vos nadie te lo quita y los planes de Dios son perfectos.

Cuando llegué a San Carlos también estuve año y medio sin jugar y supe esperar y ya luego se me dio la oportunidad y en Saprissa pasó igual, no jugué por año y medio. Recuerdo que llegué al club a préstamo por dos años y estaba preocupado, porque se me vencía el contrato y no había jugado y poco a poco me fui consolidando en Saprissa y pude ganar campeonatos.

Yo sabía que al llegar acá no todo sería color de rosa, pero Dios me ha venido preparando para eso, para esperar, y así juegue 5, 10 minutos voy a tratar de hacerlo bien.

- ¿Le gustaría volver a ser tomado en cuenta en la Selección?

Cualquier jugador quiere estar en la Selección Nacional, la verdad es un orgullo representar al país, pero lo he conversado con mi representante, mi prioridad ahorita es jugar primero en mi club, porque para poder ir a la Selección tengo que jugar y ahorita casi no estoy jugando.

El portero de 25 años quiere ganar más minutos en su club, para en un futuro, ser convocado de nuevo a la Selección Nacional. AFP. (KENA BETANCUR/AFP)

Ahorita pienso en ser titular acá para luego, si Dios lo permite, volver a la Selección.

- ¿Y qué opina de un eventual regreso de Keylor Navas a la Selección?

Yo en eso no me meto, sabemos la calidad de portero que es, lo mucho que le aporta a los equipos en los que está y sin duda alguna le ayudaría a la Selección. Pero la decisión de volver la toma él y no hay duda de que es un emblema para el fútbol de Costa Rica.

LEA MÁS: Kevin Chamorro compartió la “misma” foto diez años después

- Kevin, ¿cómo se ha preparado para la vida fuera de la cancha?

En Costa Rica terminé mi carrera de Administración antes de venir acá y eso siempre se lo agradeceré a mi madre (doña Cristyn), que siempre me dijo que debía estudiar, era una obligación si quería dedicarme al fútbol.

Y cuando llegué a Saprissa pude llevar la licenciatura y me siento feliz, porque el fútbol es una carrera muy corta y gracias a Dios estoy tranquilo, ya tengo algunos negocios con mi familia y si me pasara algo y tuviera que dejar el fútbol, puedo hacerlo tranquilo, porque tengo con qué defenderme.

En mayo comenzaré a estudiar Aviación, porque me encanta y poco a poco vamos alcanzando metas.