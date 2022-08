Kevin Chamorro es tendencia por error, ¿por qué le ha costado tanto atajar en Saprissa?

Kevin Chamorro, portero suplente del Saprissa, está en el ojo del huracán.

El guardameta, que por lo general tiene pocos minutos en el equipo morado, ingresó de cambio en el duelo de este domingo contra Puntarenas y se convirtió en el villano.

El día que Kevin Chamorro debutó con Saprissa, al Monstruo le meterion cuatro.

Chamorro salió mal por un balón, al minuto 91, cuando su equipo tenía el triunfo en la bolsa y ese error le costó al Monstruo el empate.

Marvin Solano, técnico nacional, analizó la juagada y cree que el portero falló en un error muy puntual.

“Hay una regla clara, si el portero sale, tiene que resolver, es como está en la teoría, si se queda en el marco, posiblemente le llega fácil, en algún momento”, desmenuzó Solano.

El entrenador cree que en el marco en el que recibió el gol Chamorro, también es de cuidado, ya que en ese mismo costado del estadio ha visto sufrir a otros porteros como Aarón Cruz o Kevin Briceño (ahora portero de Cartaginés).

Chamorro ingresó porque Aarón Cruz se lesionó. (Jose Cordero)

Además, aconseja al joven guardameta, de 22 años, pues considera que tiene condiciones, pero sí cree que debe trabajar más la parte mental.

“Tiene que entender que en Saprissa siempre va a estar la presión, es un portero que no tiene continuidad y la única forma de ternerla es no fallando en esos momentos, ahí (en Saprissa) no hay tiempo de que agarre ritmo”.

Solano considera que Chamorro, hoy mismo, tiene que levantarse porque tiene condiciones y porque si le vuelven a dar la oportunidad no puede fallar otra vez porque en un equipo como Saprissa no hay muchas más oportunidades.

La salida de Chamorro propició el tanto porteño. (Jose Cordero)

“Con trabajo mental, recuperación, tiene que demostrar, lo mismo pasó Aarón Cruz en su momento, él tiene que seguir jugando, en cada partido, pero sobre todo demostrando”.

Mal debut

El guardameta, que llegó al Monstruo proveniente de San Carlos en junio del 2021, debutó con la morada el 7 de setiembre y ese día el Saprissa cayó 4-0 contra Sporting.