El exportero del Saprissa Kevin Chamorro recibió una noticia que le cambiará la vida en el 2026.

Este miércoles, en la víspera de Navidad, su esposa, Ashley Arguedas, reveló que la familia Chamorro Arguedas será más grande a partir del próximo año.

En sus redes sociales, Ashley confirmó que espera al segundo hijo que tiene con el arquero del Rio Ave de Portugal.

Kevin Chamorro y su esposa, Ashley Arguedas esperan su segundo hijo. Foto: Instagram Ashley Arguedas. (Foto: Instagram Ashley Arguedas. /Foto: Instagram Ashley Arguedas.)

El anuncio del embarazo de Ashley Arguedas

La exreina de belleza compartió una serie de imágenes, para dar a conocer la buena nueva:

“Baby 2 is coming (bebé 2 en camino)…. Los planes de Dios son sumamente perfectos y en ellos estabas tú, nuestra familia crece y muy pronto seremos 4. Inmensamente agradecidos, nuestro mejor regalo", escribió.

Desde La Teja les enviamos nuestros mejores deseos.