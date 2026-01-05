Kevin Sancho hará maletas para emprender un nuevo proyecto fuera de nuestro país

El exfutbolista Kevin Sancho hará maletas para emprender un nuevo proyecto en El Salvador.

El exjugador de Alajuelense se convertirá en el nuevo asistente del Luis Ángel Firpo, club que dirige el tico Marvin Solano y que se proclamó campeón del torneo salvadoreño a finales de diciembre.

“El profesor Marvin Solano se mantiene como director técnico, liderando el proyecto deportivo tras alcanzar el campeonato, junto con un cuerpo técnico que combina continuidad, experiencia y jerarquía internacional”, informó el club, sobre el entrenador de 41 años.

LEA MÁS: De Aserrí para Centroamérica: Marvin Solano se confesó tras su histórica hazaña en El Salvador

Kevin Sancho es el nuevo asistente del Luis Ángel Firpo. Foto: Instagram Luis Ángel Firpo. (Foto: Instagram Luis Ángel Firpo. /Foto: Instagram Luis Ángel Firpo.)

La llegada de Kevin Sancho

Así anunció el Firpo la contratación del exdefensor de Puntarenas FC.

“Sancho fue campeón de primera división en seis ocasiones, campeón de UNCAF, capitán de equipos de primera división y seleccionado nacional de Costa Rica.

LEA MÁS: Video muestra tenso momento que vivió exjugador Kevin Sancho tras partido ante Saprissa

“Cuenta con Licencia A como entrenador profesional, además de experiencia como asistente técnico y formador en ligas menores, aportando liderazgo, conocimiento competitivo y formación integral al plantel”, destacó.