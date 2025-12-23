De Aserrí para Centroamérica: Marvin Solano se confesó tras su histórica hazaña en El Salvador

El entrenador costarricense Marvin Solano finalizará el 2025 con la satisfacción de haber cumplido lo que se propuso a mediados de año, cuando llegó a El Salvador para dirigir al Luis Ángel Firpo. El equipo pampero volvió a proclamarse campeón luego de 11 años tras ganar la final ante el Alianza, uno de los clubes más consolidados de ese país.

El experimentado entrenador de 69 años regresó a Costa Rica este lunes, feliz por romper una sequía de 12 años sin títulos para el equipo que se localiza en la comunidad de Usulután. Además, el técnico tenía la misma cantidad de tiempo sin coronarse campeón, desde que le dio el título a Herediano en el 2013.

El estratega de Aserrí reconoció que desde que lo contactaron del Luis Ángel Firpo se sintió atraído por el proyecto, porque por años, el Firpo no lograba pasar de cuartos de final en el campeonato cuscatleco y además, tenía en la mira que el equipo se metiera en la Copa Centroamericana.

Marvin Solano habló del título que consiguió con el Luis Ángel Firpo, de El Salvador. Foto: cortesía. (Foto: Instagram Luis Ángel Firpo./Foto: Instagram Luis Ángel Firpo.)

Solano fue designado el mejor entrenador del torneo del país centroamericano y este título lo volvió a poner en el mapa de la región. Pero más allá del trofeo, Solano reconoció que está encantado por todo lo que pudo lograr con el equipo.

Sobre el premio como mejor entrenador: “Es un premio muy reconocido y tiene un sabor especial. Al humano le gusta el reconocimiento, pero trato de vivirlo con equilibrio. Es una validación al trabajo que hacemos”. — Marvin Solano, entrenador.

Más personal

- ¿Se imaginó lo que lograría con el Luis Ángel Firpo y el impacto de su trabajo?

Me siento muy bien, contento por lo que se hizo, porque las cosas salieron como las planeamos. Fue ratificar ideas en las que creo y que me dieron el espacio para llevarlas a cabo desde que me ofrecieron el equipo.

Había una serie de circunstancias: 13 años sin ser campeones, un equipo que no pasaba de cuartos de final. Yo me propuse dos metas desde que llegué: ser campeón y luego clasificar a la Copa Centroamericana y las dos se lograron muy rápido y eso habla del cambio tan fuerte que tuvo el grupo.

El Luis Ángel Firpo, de El Salvador se proclamó campeón después de 12 años. Foto: Instagram Luis Ángel Firpo. (Foto: Instagram Luis Ángel Firpo./Foto: Instagram Luis Ángel Firpo.)

- ¿Qué significó romper esa sequía tan larga?

Muchísimo. Ganar y darle alegría a un pueblo al que le había costado mucho en lo deportivo es algo muy especial. En mi carrera no había sentido una pasión así por el fútbol, los aficionados de Heredia me recuerdan con mucho cariño, pero lo que he vivido en El Salvador es único.

Además, creo que estoy en el mejor momento de mi carrera como entrenador. Hace tiempo lo pensaba, pero ahora siento más equilibrio emocional, una mejor lectura del fútbol y de las situaciones que rodean al equipo. La preparación y el entorno ayudan, pero también que te den espacio para trabajar, que no siempre pasa con los entrenadores.

- ¿Cuál fue la clave para convencer al grupo de que podían lograrlo?

Llegué con la idea de reforzar algunos de mis conceptos: potenciamos jugadores en los que algunos no creían, jóvenes de 22 años que asumieron un liderazgo y otros que estaban casi invisibles renacieron. Se levantó la autoestima y la confianza.

Y más allá de lo táctico, logramos un equipo ordenado, fuerte para recuperar la pelota y que diera espectáculo.

- Hablemos de esa final, que se definió en penales...

Hicimos un estudio de los rivales, con las herramientas que tenemos, analizamos patrones y además de lo táctico, hubo un fuerte trabajo mental.

El Luis Ángel Firpo derrotó al Alianza, en un emocionante juego en el estadio "Mágico" González. Foto: Instagram Luis Ángel Firpo. (Foto: Instagram Luis Ángel Firpo./Foto: Instagram Luis Ángel Firpo.)

En el primer partido de la fase regular empatamos 3-3 y en el segundo nos golearon 5-0 y yo tenía la convicción de que podíamos derrotarlos. Hay gente que dice que los penales son suerte, pero no es así, hay mucho trabajo y además, el trabajo mental para nosotros fue fundamental y lo logramos.

- ¿Cómo vivió el título en lo personal y familiar?

Fue muy emotivo. Mi esposa Nubia, mi hija Camila y mi hermano Arturo estuvieron en el estadio. Mi hija Amanda está casada con un inglés y ellos, con sus hijos estaban en Panamá y tenían puesta la camisa del Firpo y mis nietos me mandaron dibujos que hicieron sobre mí.

Mis nietos no me habían visto ganar un título y también por eso deseaba hacerlo, eso no tiene precio.

La hija del entrenado, Amanda, su esposo y sus hijos se pusieron la camisa del equipo cuscatleco. Foto: cortesía. (Foto: Instagram Luis Ángel Firpo./Foto: Instagram Luis Ángel Firpo.)

- ¿Qué viene ahora para Firpo?

Quiero que avancemos en la Copa Centroamericana y estoy trabajando con la dirigencia para hacer algunos cambios en el cuerpo técnico.

Este torneo me llevé a un joven que me ayudó mucho, un preparador físico llamado Ricardo Arley, que fue una figura clave. Me lo recomendaron desde la Escuela de Educación Física y Deportes de la UCR y Pierluigi Morera también me dio buenas referencias de él.

Volvemos a trabajar el 5 de enero, estaremos en un período de readaptación. El torneo de Clausura inicia el 16 de enero.