Concacaf destaca a club de técnico costarricense como equipo de mayor ascenso en la región

La Concacaf publicó el ranquin de clubes de noviembre y en el destacó al club Luis Ángel Firpo de El Salvador como el equipo que dio el mayor saltó en el escalafón, equipo que es dirigido por el costarricense Marvin Solano.

El ascenso del Luis Ángel Firpo

El cuadro cuscatleco avanzó once lugares en el listado, ahora es 84, impulsado por el buen rendimiento que tiene en su liga, en la que acabó la primera fase en el primer lugar de la tabla.

Solano le indicó a La Teja que son noticias que dan mucha motivación pues es una muestra al trabajo duro que han tenido durante todo el semestre.

Luis Ángel Firpo de El Salvador y Alajuelense son los equipos que tuvieron el mayor ascenso en el ranquin de Concacaf (X de Concacaf/X de Concacaf)

Un reconocimiento al trabajo

“Es un reconocimiento al trabajo que está haciendo el equipo con su dirigencia, jugadores y cuerpo técnico, hemos modificado algunas cosas y hemos obtenido resultados importantes. Nos da más que alegría, fortaleza para seguir creciendo como club”.

“Estas son cosas que van alineadas a nuestros objetivos, nos propusimos además de ganar este torneo, el volver a competir internacionalmente y este reconocimiento de Concacaf es muy bueno, pues estimula al plantel y su credibilidad”, indicó.

Firpo está tirando esquemas

El Firpo está haciendo cosas diferentes este semestre, medios salvadoreños destacaron que el equipo tenía 17 años que no ganaba la primera ronda del certamen, uno de los puntos que muestra además el avance.

Marvin Solano continúa sonriendo en el fútbol de El Salvador, al tener como líder al Luis Ángel Firpo. (Cortesía/Cortesía)

“Hemos hecho entender al jugador que no solo nos preparamos para el partido de cada fin de semana, sino para hacerlo a nivel centroamericano, que queremos trascender, que cuando llegáramos a esta instancias, llegar fuertes. ponernos metas más altas”.

“A mí me decían que este equipo en la segunda vuelta siempre se desinfla y no fue así, hicimos la misma cantidad de puntos en cada vuelta, de 22 partidos perdió solo dos, pero más que eso el equipo fue creciendo en volumen y oficio, aunque sabemos que eso no garantiza nada para la etapa que viene, que la exigencia es máxima”, añadió.

A cuartos de final este domingo

El Firpo jugará este domingo ante el Platense en los cuartos de final de la liga salvadoreña, en el camino hacia la final que será a mediados de diciembre.