Keylor Herrera fue testigo cercano de uno de los momentos más tensos del Mundial Sub-20

El árbitro Keylor Herrera protagonizó uno de los momentos más tensos del Mundial Sub-20, que se disputa en Chile. Archivo.

La polémica se hizo presente en el cierre del juego entre España y Colombia, por los cuartos de final del Mundial Sub-20, que se realiza en Chile.

Al cierre del encuentro, hubo una posible falta de penal a favor de los europeos, pero el central estadounidense Joe Dickerson recurrió al VAR para revisar la jugada y el árbitro costarricense Keylor Herrera estuvo cerca, mientras se analizaba la aparente falta de los cafeteros.

Al minuto 92, el colombiano Royner Benítez derribó en el límite del área a Rayane Belaid. Inicialmente, se señaló penal, pero Dickerson fue a revisar la acción y cerca del silbatero gringo estaba Herrera, quien era el cuarto árbitro. El tico William Chow también estuvo en el juego, pues era uno de los asistentes arbitrales.

Colombia avanzó a las semifinales del Mundial Sub-20, al derrotar 2-3 a España. AFP. (JAVIER TORRES/AFP)

Al final, el árbitro estadounidense señaló falta y tiro libre a favor de los ibéricos y en medios españoles se criticó la decisión del norteamericano. En ese momento, el partido iba 2-3, a favor de Colombia, y era la oportunidad de España de igualar el juego y llevarlo a tiempos extras.

“Minuto 92. España 2-3 Colombia. ¡No es penalti, es falta! El colegiado ha dicho que no está dentro del área. Dudosa esta decisión... Está al límite, pero parece dentro del área", destacó el medio ABC en una transmisión en vivo.

“La polémica en el 93′ que dejó a España fuera del Mundial. El colegiado señaló penalti. Colombia solicitó la revisión. Tras ello, el árbitro determinó que era falta fuera del área", citó el medio AS.

“La jugada de la discordia. El árbitro pitó penalti sobre Rayane en primera instancia, pero rectificó la decisión tras ver la acción en el monitor y sacó la falta fuera del área”, mencionó el medio Teledeporte, en su cuenta de X.

