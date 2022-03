Keylor Navas ataja con un ángel a la par, dicen Johan Venegas y portero canadiense

Nadie duda que Keylor Navas, san Keylor para muchos ticos, tiene condiciones espectaculares bajo los tres palos, pero tras los últimos partidos hay una tendencia a pensar que tiene ayuda divina y así lo dijeron Johan Venegas y el portero canadiense Milan Borjan.

Keylor Navas siempre se arrodilla para mostrar su fe en Dios. (PASCAL GUYOT/AFP)

Al portero nacional no le entra un gol desde hace cuatro partidos y este jueves ante los canadienses cuando no pudo contener los remates, los palos jugaron a su favor y el marco se mantuvo en cero y Costa Rica pudo ganar 1-0.

Bien dicen que arquero sin suerte no es buen portero. Y Keylor la tiene, sea por el azar o por una cuestión divina. Usted piense lo que quiera.

Por separado, Johan Venegas y el portero canadiense Milan Borjan dan a entender que a lo mejor Dios manda a ángeles para que ayuden a Keylor.

“Sabemos la devoción que tiene Keylor, que cuando él no puede sacarla, le mandan ángeles para hacerlo por él”, dijo el Cachetón al finalizar el partido después de que Navas superado por los canadienses vio en los postes un aliado para mantener el arco en cero.

Al portero norteamericano le preguntaron algo de los ángeles y de Keylor en ESPN, una vez finalizado el encuentro (no se lee la pregunta) pero por la respuesta se interpreta. “Capaz (que ángeles cuidan a Keylor)”, dijo a ese medio (el paréntesis es de ESPN y el título de la nota).

“Es un increíble arquero, es un muchacho muy bueno y que tengan mucha suerte en los próximos partidos, pero nosotros no tuvimos suerte, vamos contra Jamaica y vamos a luchar para clasificar al mundial en el próximo partido”, dijo Borjan.

Las atajadas de Keylor Navas en la eliminatoria han sido espectaculares. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Keylor ha explicado en varias ocasiones que le pide a Dios protección y guía en su vida y que ha sido fundamental en su diario vivir y en su carrera.

En una conversación con el cantante cristiano venezolano Daniel Calveti, en noviembre del 2021, Navas reveló facetas de su relación con Dios, que para los creyentes pueden ser la respuesta a parte del éxito del tico.

“Yo siempre le dije a Dios que yo quería que la gente me viera arrodillado ante Él en grandes estadios y que él me lo permitiera, pero cuando llego a España me encuentro con una realidad muy diferente y es que cuando yo me arrodillaba la gente comenzaba a tirarme monedas, me decían insultos, también que Dios no existía, entonces se volvió en algo incómodo...”. Después de eso reveló una conversación con Dios en el mismo Instagram Live con Calveti.

Los palos fueron una salvada el jueves para la Sele. (Rafael Pacheco Granados)

“Dios me preguntó: ¿Qué es lo que me pide usted siempre? Y yo le dije ‘arrodillarme en grandes estadios...’ Después me dijo: ¿Cuál es su versículo favorito? Yo le dije ‘Gálatas 1:10 que dice: Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo’. Entonces Dios me dio una regañada, me hizo entender, me dio fuerza... Y yo dije ‘pues Jesús aguantó cosas mucho peores, yo puedo aguantar’. Y siempre me continuaré arrodillando”, mencionó en aquella oportunidad.

Es conocido que Navas se arrodilla antes de los partidos, al inicio del complemento y al finalizar, que se persigna y que manda una oración. Para los creyentes eso es bien visto y una explicación basada en la fe, que no tiene más ciencia que simplemente creer. Para otros, no significa absolutamente nada.

El pastor Henry Zúñiga del templo Maná en Cartago cree que la fe de Keylor es sincera, pero niega que los ángeles o el mismo Dios le dé un trato preferencial, o alguna protección.

“Sí creo que la mano de Dios esté sobre la persona, pero no creo de ninguna manera que tenga que ver con el resultado de un partido de futbol”, dijo Zúñiga.

“Dios no se mete en un partido para ver quien gana o quien pierde, no hay intervención divina en eso. Habría que acreditar también a tantos partidos donde los postes han jugado y a lo mejor el portero no era creyente, hasta ateo pudo haber sido. En el otro equipo también puede haber alguien pidiéndole a Dios y lo convertiría en un Dios parcializado”, explicó.

“Además, Keylor ha tenido una vida y una carrera bendecida por Dios, no me cabe duda, pero ha ganado y ha perdido. Le ha tocado alzar la Champions, pero también la ha perdido”, dijo Zúñiga.

El pastor añadió además que se debe saber bien a quién pedir.

“No se le pide a los ángeles, pero Dios pone ángeles de la guarda en nuestras vidas”, aseguró.