Keylor Navas: “La lengua no tiene hueso y la gente siempre habla”

Navas llegó al país este jueves por la noche para sumarse a la Tricolor.

El portero Keylor Navas llegó este jueves por la noche al país y comentó que espera estar al cien por ciento para el juego eliminatorio contra Honduras, del próximo martes.

Navas tocó suelo tico a eso de las 7 de la noche y llegó con un vendaje en su codo derecho.

“Vine con ganas de recuperarme bien y estar para el otro partido. Todavía me duele (el codo) no me siento al cien por ciento, pero vamos evolucionando bien. Hablamos con el entrenador para ver si podemos llegar bien al partido, pues todos queremos estar en el Mundial”, afirmó el Halcón.

El meta dijo que en París estuvo trabajando para tener la mejor recuperación y le mandó un mensajito a quienes lo critican por su falta de compromiso con la Tricolor.

“Si no puedo estar dentro de la cancha espero estar fuera. La lengua no tiene hueso y la gente siempre habla de lo que piensa, los periodistas pierden la ética, no entienden lo que ellos escriben pueden crear un mal ambiente”, manifestó.

El miércoles pasado, Navas sorprendió a propios y extraños cuando se anunció que vendría al país, para apoyar a la Sele e inclusive ver si puede estar en el juego contra Honduras, del martes 16 de noviembre.

La Fedefútbol informó que Navas se está recuperando satisfactoriamente de su lesión en el codo derecho y por eso se puso a las órdenes del técnico Luis Fernando Suárez.

Keylor se integrará a la nacional el sábado y en La Teja quisimos saber qué tipo de trabajo realizará el meta del PSG cuando arribe a Tiquicia; sin embargo, la federación no dio mayores detalles de lo que hará el arquero.

“Trabajará en rehabilitación y se mantendrá en una constante valoración para determinar cuándo se puede unir a los entrenamientos con la Tricolor”, afirmó el departamento de prensa de la Fedefútbol.

El lugar de Navas lo podría ocupar el portero de Alajuelense, Leonel Moreira. José Cordero. El lugar de Navas lo podría ocupar el portero de Alajuelense, Leonel Moreira. José Cordero. (Jose Cordero)

Para ahondar en el tema hablamos con el médico deportivo Willy Gálvez.

“Lo que informa la Fedefútbol no me dice nada, porque no sé qué tipo de esguince es y dependiendo de eso, uno puede analizar cómo sería el tratamiento del portero. Uno no puede hablar partiendo de un supuesto y es que, si Navas ya está casi recuperado, eso puede decirnos que la lesión fue leve”, dijo.

“No sabemos qué parte del codo se lastimó, si hubo pérdida de la extensión o se rompieron los ligamentos. Se podrían usar aparatos en fisioterapia que tienen como lograr la cicatrización de tejidos inflamados”, explicó.

Se puso la chema

El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, dijo este jueves en el programa 120 minutos que el portero se comunicó con el entrenador colombiano y le comentó que quería venir con la Sele.

“Él (Keylor) pudo haberse quedado en París, acogido a su lesión, terminando de recuperarse allá, pero me encanta que haya levantado la mano, él llamó al profesor Suárez y le dijo ‘profe, puedo estar para el martes disponible’ y de inmediato compramos el boleto”, dijo.

Villalobos aseguró que con esto Keylor apeó a sus detractores.

“A todos se nos olvida lo que ha sido (Navas), en dónde ha posicionado al país y es indignante ver como profesionales y aficionados se van encima de él diciendo que no quiere venir a jugar”, afirmó.