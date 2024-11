¿Keylor Navas en Saprissa? Esto dicen los morados sobre el posible regreso del portero

Los aficionados del Saprissa ven con cuidado las palabras de Keylor Navas, sobre su regreso al Saprissa. Prensa Saprissa.

El deseo de Keylor Navas de volver a jugar con el Deportivo Saprissa hizo eco entre la afición morada y aunque los saprissistas están felices con la idea de ver al Halcón con la camisa, son cautelosos al hablar de las posibilidades de que el portero regrese a jugar con la “S”.

Navas dio una entrevista en el programa Tiempo Final, de FUTV, en el que afirmó que de retirarse en el fútbol tico, le gustaría hacerlo con el Sapri, eso sí, en dos o tres años.

“No se puede decir nunca, de momento siento que todavía no es el momento de jugar en Costa Rica, no lo descarto, porque es algo que me gustaría, porque fue adonde empecé, pero creo que tengo todavía para dar un poquito más en alguna otra liga.

Manfred Azofeifa (centro) está como loco por el eventual regreso de Navas al club morado. Cortesía.

“Vamos a ir quemando etapas, yo creo que algún día volveré, vamos a ver, nunca se sabe lo que vaya a pasar. Mi intención es aunque sea jugar un torneo o algo en Costa Rica, para cerrar ese ciclo”, comentó.

Las palabras del meta recordaron a exjugadores morados como Joel Campbell y Bryan Oviedo, quienes dijeron en algún momento que si volvían a Tiquicia, lo harían para jugar con el Monstruo, pero para algunos, la billetera pudo más que el sentimiento y se fueron para Alajuelense.

En el 2022 fue Oviedo, quien incluso entrenó por varios días con el Monstruo y luego se supo que iría para el Real Salt Lake de la MLS.

En ese mismo año, Campbell también endulzó a los morados.

“Saprissa es mi equipo, es un sueño que tengo desde pequeño, porque desde los seis meses voy al estadio de Saprissa. Soy morado, morado”, dijo Joel en aquel momento, para luego ser un fichaje bomba más de Alajuelense.

A raíz de esos antecedentes, en La Teja conversamos con algunos fiebres saprissistas para ver si creen en las palabras de Navas.

José Saavedra no se hace muchas ilusiones con el regreso de El Halcón al cuadro morado. Cortesía.

Ilusión a medias

Manfred Azofeifa sí cree en las palabras de Navas, porque para él, el portero es una persona diferente a otros jugadores.

“Saprissa fue el equipo que le tendió la mano, y los morados tienen plata, no creo que Navas no llegue por un tema económico. Además, creo que cuando estuvo en el Real Madrid hizo buena plata y me parece que a diferencia de jugadores como Joel Campbell, él se mantendrá fiel a lo que ha dicho. A Joel se le subieron los egos a la cabeza”, afirmó este vecino de Santo Domingo de Heredia.

Sileny Bastos, otro moradazo, dice que la misión es difícil, pero no imposible y cree que, como lo dijo el jugador, primero buscará opciones afuera del país.

“Yo sería la persona más feliz de la vida de tener un portero de la calidad de Keylor en Saprissa, pero sinceramente, son pocos los jugadores que aceptan irse a un club por amor a la camiseta, creo que si Alajuelense u otro club le ofrecen más plata, él se irá, por la plata baila el mono”, afirmó.

Keylor Navas estuvo entrenando en el estadio Ricardo Saprissa. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

José Andrés Saavedra no está tan ilusionado con las palabras de Keylor, precisamente por lo que ha pasado con otros exjugadores morados en el pasado.

“En estos tiempos no se sabe, hemos visto casos de exmorados que se identifican como saprissistas y al final de cuentas se inclina la balanza por otro equipo. Saprissa no tiene condiciones para pagar un salario como el de Keylor Navas, así que si llega lo hace por un sentimiento, más de agradecimiento, de identificación.

“La verdad es que del dicho al hecho hay mucho trecho y habría que ver en el momento. Ahorita lo que dice son puras palabras, aunque Keylor tiene mucho más dinero que cualquier jugador en Costa Rica y no sé si la plata definirá su futuro”, destacó.