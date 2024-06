Keylor Navas: Expertos explican cuál fue el grave error del portero tico tras escándalo

Expertos en estrategia en comunicación dieron su veredicto en cómo manejó Keylor Navas la crisis tras la acusación que recibió en Francia.

Un supuesto exempleado de Navas lo acusó de que, aparentemente, lo hacía trabajar horas extras sin pagárselas, que lo hacía manipular armas de fuego sin permiso y que trabajaba sin un contrato laboral, entre otras cosas. El sujeto interpuso la denuncia en los tribunales de Versalles.

Keylor Navas deberá demostrar en los tribunales de Francia que no infringió las leyes laborales.

La noticia tuvo tintes de escándalo mundial y se dio a conocer el miércoles 5 de junio por el canal FMTV, de Francia, pero Navas reaccionó hasta este viernes con un comunicado. Esa respuesta del portero, los expertos la consideran un error. ¿Por qué?

Esteban Mora, experto en estrategia y comunicación, dijo que ante una crisis de ese tipo, la reacción debe ser inmediata para cortar de raíz el asunto.

“Tardó demasiado en emitir un comunicado. Cuando se dan crisis de este tipo hay dos opciones, o lo cortás o dejás que se extienda. En el inicio de un incendio, usted lo apaga con un extintor, no deja que se haga un incendio, eso fue lo que pasó”, explicó Mora.

Para el experto, la tardanza permitió a la gente emitir un veredicto y al guardar silencio por tanto tiempo hizo que mucha gente lo vea como culpable, algo que claramente solo los jueces de Francia pueden hacer. Los memes son otro signo del veredicto de la gente.

“Keylor buscó una asesoría legal porque las acusaciones son en Europa y son serias. Allá no van a respetar que Navas es jugador o era del PSG, pero en esto tardó tiempo y dejó que se hiciera el ruido. Hubo un montón de reacciones imaginarias que atentan contra él. Fue un grave error de estrategia”, añadió Mora.

A nivel deportivo, Keylor Navas seguirá siendo el mejor portero de Concacaf por mucho tiempo. (Rafael Pacheco Granados)

También dijo que el portero debió reaccionar en menos de 24 horas.

En el comunicado, Navas expresó que las acusaciones son falsas y que se va a defender.

Otro experto en la materia, Álvaro Jara, también considera que el tiempo de respuesta de Navas solo sirvió para alimentar la opinión pública.

“Fíjese si el comunicado es tardío que si usted no me dice, no me doy cuenta. Lo hizo a destiempo y este tipo de cosas hay que detenerlas de una vez, sobre todo con una figura pública como él y con los valores que predica. Con más razón lo van a crucificar”, expresó Jara.

Aseguró que ante ese silencio del guardameta, la gente escuchó, condenó y lo juzgó, con el agravante de que no solo fue en Costa Rica, sino que fue una noticia mundial.

“Ahora será complicado cambiar esa visión. Ya la gente hizo su juicio”, considera.