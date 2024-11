Keylor Navas reaparece en lugar inesperado mientras vuelan los rumores sobre su futuro

Scott Vargas, piloto nacional de motocross, ganó la última fecha del campeonato nacional de esta disciplina bajo la atenta mirada de Keylor Navas, portero costarricense y aficionado al deporte de las dos ruedas.

Scott Vargas fue amo y señor en Pérez Zeledón.

Vargas tuvo un inicio complicado este domingo, en la categoría MX1, ya que arrancó en la sétima posición, pero logró remontar hasta conseguir el triunfo en la pista Las Lagunas en San Isidro del General. Con esta victoria, Vargas finalizó en el segundo lugar de la clasificación general del campeonato, que culminó el domingo. El primer lugar en la tabla general fue para Yarod Vargas.

Sin duda, uno de los elementos que más llamó la atención fue la presencia de Keylor Navas entre el público. Vargas compartió algunos detalles sobre su amistad con el exportero de equipos como el Real Madrid, París Saint-Germain, Nottingham Forest y Saprissa, entre otros.

“Ahí llegó Keylor, a quien considero un gran amigo, a echarnos las porras. Como buen tico, siempre he sabido quién es Keylor; es oriundo de Pérez Zeledón, como yo. Las cosas suceden sin buscarlas y, gracias a Dios, tenemos una buena amistad. Para mí es un honor tenerlo a él en la vida. Lo respeto como atleta y como persona”, manifestó Vargas.

“Keylor está en lo más alto que ha llegado un atleta costarricense, con humildad y trabajo, y es un orgullo que haya estado presente”, añadió el piloto.

Keylor Navas se tomó una foto con el piloto ecuatoriano Andrés Benenaula, quien compitió en la final nacional.

La victoria tuvo un significado especial para Vargas. “Fue una gran fecha para mí, porque nadie lo sabe, pero se me juntaron un montón de emociones. Estaba en mi pueblo, con mi gente, y con Keylor ahí. Cuesta creer lo que pasó, pero gracias a Dios, pude salir victorioso”, expresó.

Navas, actualmente sin equipo, espera volver al fútbol en la próxima temporada. Según medios como Marca en España, podría fichar en enero o incluso antes.

Desde niño

Vargas aprovechó la visita del Halcón para recordar sus inicios en el motocross, cuando su padre le compró una moto a los siete años para que jugara con sus primos en una finca. Desde entonces, no ha dejado de montar.

“Dios me da las fuerzas, toda la honra y la gloria es para Él. La gente me sigue por lo que hago, y lo hago con amor y respeto por esta disciplina. La gente me admira mucho en mi pueblo, y contar con todo el apoyo y cariño de ellos es algo bonito”, comentó.

Scott Vargas ganó la fecha del motocrros en su pueblo natal, Pérez Zeledón. (Cortesía )

Ahora, a sus 30 años, Vargas se prepara para el campeonato latinoamericano, donde hará equipo con los costarricenses Abraham Alfaro y Fabricio Chacón, con quienes buscará un resultado positivo para Costa Rica. Vargas mencionó que se inspira en Adrián Robert, uno de los mayores exponentes del motocross en el país.

“Fui compañero de equipo de él. Es un señor a quien respeto y admiro, dentro y fuera de la pista. Siempre lo he tomado como ejemplo”, concluyó Vargas.

Con el respaldo de su pueblo y el apoyo de amigos como Keylor Navas, Scott Vargas continúa superándose en el motocross, un deporte que ha cultivado desde su infancia. Ahora, con el objetivo de dejar el nombre de Costa Rica en alto en el campeonato latinoamericano de naciones, Vargas se prepara para representar con orgullo su pasión y compromiso en la pista, inspirado en los grandes exponentes que le han marcado el camino