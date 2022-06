Keylor Navas se confesó al llegar a Catar: “Tengo dos años más de contrato con el PSG”

Keylor Navas quiere quedarse en el París Saint Germain por lo que contó. (PSG)

Las vacaciones del portero costarricense Keylor Navas terminaron y este martes llegó a Catar para integrarse a la selección de Costa Rica, de cara al trascendental duelo de repechaje ante Nueva Zelanda el 14 de junio.

El guardameta fue el primer futbolista tico en llegar a suelo catarí, llegó por su cuenta desde Europa, mientras que sus compañeros recién llegaron a pasadas las 9 de esa mañana hora tica.

Al arribar al aeropuerto, el arquero del París Saint Germain habló por algunos minutos con el periodista Yashin Quesada y tocó varios puntos como sus sensaciones para el partido y sobre su futuro.

Navas enfatizó, una vez más, que su intención es permanecer en el campeón galo y que aún no valorara opciones de irse a otro lado.

“Todo está claro, yo estoy tranquilo, enfocado en la selección pero igual en mi club tengo dos años de contrato, eso es algo que habla por sí solo, hay que seguir trabajando como siempre

“De momento no he valorado eso (otras ofertas), he tenido unos días tranquilo para poder desconectarme, la mente siempre es importante tenerla lo más limpia posible, compartir con la familia y luego integrarme a la selección, ya veremos luego qué pasa en el futuro.

“Yo siempre he sido un luchador, me gustan los retos y al final vamos a ver qué tiene Dios para mi vida, Él es el único que sabe, yo ya puse todo en manos de Él, no estoy estresado ni preocupado, ya veremos qué es lo que viene, para donde cogeremos. Si estaremos en París o cualquier otro lugar. Yo tengo dos años más en París y de momento no veo otra opción”, profundizó..

Previo a terminar el campeonato francés, Navas dio unas declaraciones a medios europeos en las que decía que para el próximo torneo las cosas tenían que cambiar y que no le gustaba estar rotando la titularidad con el italiano Gianluigi Donnarumma por lo que quiere es jugar, lo cual también explicó.

“En ningún equipo te aseguran jugar, pero cuando uno es un jugador que compite y sabe que puede estar titular todos los partidos es normal que no nos guste una situación como la que tuvimos el año anterior, pero para uno salir de un club tienen que pasar demasiadas cosas.

“Salir de un club no es tan fácil como vender un caballo, de decir ‘tome lléveselo, móntelo al camión y chao, hay muchas cosas que son importantes y determinantes que uno valora en el futuro para poder estar tranquilos”, agregó.

Otro punto que alzó cierta polémica fueron las declaraciones del técnico panameño Tomas Christiansen, quien afirmó que la Sele está en el repechaje solo por Keylor, pensamiento que Navas afirma es un error absoluto.

“Gracias a Dios he podido ayudar a mí selección, pero yo no he hecho ningún gol en la eliminatoria y sin goles no se ganan partidos, acá todos somos importantes. Tengo muy buenos recuerdos de mis compañeros cerrando una jugada, sacándola del área, de la línea, a otros haciendo cierres de cabeza, el que el centró para la asistencia y el otro que hace el gol, eso hace una selección

“Si bien es cierto han habido momentos importantes que he podido ayudar al equipo, eso no quiere decir que sea solo yo, hay un cuerpo técnico detrás y un montón de gente trabajando detrás, sería muy injusto decir que una selección es solo un jugador”

Finalmente Navas mandó un mensaje sobre los 90 minutos que faltan para volver a Catar pero al Mundial.

“Vamos con todo, con muchas ganas, con tranquilidad, de disfrutar, ojalá que las cosas nos salgan bien y que podamos ganar el partido. Yo vengo bien, muy tranquilo, con muchas ganas para que podamos tener a Costa Rica en otro mundial”, enfatizó El Halcón.