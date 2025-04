Keylor Navas se sinceró sobre qué habría hecho si el Real Madrid lo hubiera llamado de nuevo

🏊 🤍 "Si en vez del Barça me llama Florentino, me voy NADANDO si hace falta"



✅ "¿Sorprendido por Szczesny? A uno no se le olvida atajar, todo depende de la paciencia que quiera tener el equipo para darte la oportunidad"



🗣️ @NavasKeylor, en #ElLarguero pic.twitter.com/GCjnsVrqDV