(Video) Jugador de Newells reveló algo que está provocando Keylor Navas fuera de las canchas

El impacto de Keylor Navas no tiene fin y esto fue lo que provocó en jugador de Newells.

Keylor Navas deja huella donde sea, y tras las recientes declaraciones de uno de sus compañeros, Josué Reinatti, el segundo portero de Newell’s, esto quedó más que claro.

En una entrevista para Canal 3, en Argentina, el joven arquero confesó lo que piensa del tico y cómo es su relación.

“Nada, el loco es un genio, un genio, y estoy muy agradecido de tenerlo (de compañero). Hablamos mucho, los dos tenemos un hobby afuera del club, que es correr en motocross. Yo, de chico, corría en motocross y él también”, mencionó Josué.

El tico es toda una sensación en Argentina.

Más adelante, el entrevistador se refirió al equipo de Keylor, el KN1, una iniciativa que impulsa el motocross entre niños y jóvenes apasionados por este deporte. Entonces le preguntó: “¿Le dijiste, puedo correr para tu equipo?

“No, no, no le dije, ahora no puedo, pero ya le dije que voy a ir para Costa Rica y que me preste una”, respondió el joven, dejando en evidencia que el Halcón ya despertó en él las ganas de conocer el país y que no pierde el tiempo.

Cada vez que el costarricense puede, se trae a figuras del fútbol, tal y como lo ha hecho en el pasado, con sus compañeros, como fue el caso de Sergio Ramos.

El periodista le consultó si en Rosario había posibilidad de que corrieran juntos, pero Reinatti le mencionó que por ahora no.