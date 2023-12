Keylor Navas sorprendió a Christian Bolaños de una forma que pocos imaginaron

Keylor Navas y Christian Bolaños con el paso de los años se han convertido en grandes amigos. Foto: Instagram

Christian Bolaños no se escapó del show que armó Keylor Navas en su perfil de Instagram con la dinámica de responder preguntas de sus seguidores y hasta lo hizo cometer una locura.

Al principio de la transmisión el portero se tomó unos minutos para felicitarlo por oficializar su retiro de las canchas con la camiseta del Saprissa y hasta contó una anécdota de cuando compartieron camerino en el Mundial de Clubes Japón 2005.

“Hizo una gran carrera como muchos quieren, pero pocos pueden y lo felicito, que Dios lo bendiga en la nueva etapa y que disfrute muchísimo.

“Me acuerdo que cuando pasó el Mundial de Clubes en el 2005, una tarde nos dieron libre para hacer compras, pero no fui porque no tenía plata, lo que había era para cosas familiares en ese momento.

“Cuando todos regresaron, Bola me dijo, ‘¿qué compró, Manguera?’, le dije que nada porque no podía gastar plata, ellos habían comprado un aparato para escuchar música que era nuevo en ese entonces, me lo enseñó y me respondió, ‘¿quiere uno?’, comenté que no podía, pero contestó, ‘vaya compre uno o que le ayude un utilero’, le decía que no, pero alegó, ‘vaya, cómprelo, que en el próximo partido ante Sydney hago un gol, jugamos el partido por el tercer lugar y le entrará más plata.

LEA MÁS: Keylor Navas sorprendió al hablar de su retiro, de estar en la banca con el PSG, del Saprissa y mucho más

“Ahí no sabía qué hacer, tenía duda en confiar, pero al final lo mandé a comprar y gracias a Dios por el gol de Bolaños ganamos y quedamos de tercer lugar, fue un momento chiva, porque cayó la plata extra”, comentó.

A los pocos minutos notó que Bola estaba viendo la transmisión, así que lo metió para hacerla toda y la reacción del 2 morado llamó la atención.

“No puede ser, ¿cómo me va a meter en la transmisión?, estoy concentrado (previo al partido de Herediano). Lo vi fluido con el francés (risas).

“Muchas gracias por esas palabras, lo aprecio mucho, el honor y orgullo fue mío. Eso sí, usted aprendió de mí, yo le enseñé (risas)”, finalizó.