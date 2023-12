Keylor Navas sorprendió al hablar de su retiro, de estar en la banca con el PSG, del Saprissa y mucho más

Keylor Navas aún no se pone fecha para retirarse. (OLI SCARFF/AFP)

Con motivo de la celebración por llegar a los 20 millones de seguidores en Instagram, el guardameta Keylor Navas realizó una dinámica de responder 20 preguntas de los aficionados y sus respuestas sorprendieron al mundo, pues como nunca antes, habló de todo.

Navas las contestó por medio de una transmisión en vivo por Instagram, en teoría eran 20, pero al final respondió 74.

Una de las respuestas que se sinceró fue su opinión de estar en el último tiempo en la banca con el Paris Saint-Germain, no todo ha sido color de rosa.

“Es horrible, la verdad es que ver jugar y no estar ahí es complicado, más cuando uno se siente con capacidad y nivel de poder estar en la cancha, uno juega fútbol porque tiene esa aspiración de disfrutarlo dentro de la cancha, pero por diversos motivos no pasa es frustrante.

“No queda más que seguir trabajando, disfrutar los entrenamientos y lo que a uno le gusta, pero para nada es bonito estar en esa posición”, indicó.

Keylor Navas ratifica su amor por Saprissa y Real Madrid

Explicó la evolución de cómo ha seguido de su lesión en la espalda que lo ha alejado de las convocatorias de los parisinos.

“Estoy bien, gracias a Dios me estoy recuperando para estar al 100%, por dicha he tenido una gran recuperación, ya estamos a punto de vovler a dar guerra y entrenando, intentando ganarme un puesto”, reclacó.

Keylor hasta se mandó a responder si en enero en el próximo mercado de fichajes podrá jugar.

“(Risas) No sé, sólo Dios sabe el futuro de lo que pasará, todavía tengo contrato con el París, del cual quiero estar bien para pelear un puesto, pero ojalá donde Dios me quiera tener en un lugar donde pueda jugar, quiero jugar, sentirme futbolista, tengo mucho para dar todavía”, comentó.

No escondió su amor eterno con el Deportivo Saprissa y el Real Madrid, hasta indicó sí le gustaría retirarse en esos equipos en el futuro.

“Toda mi familia es saprissista, entonces eso se inculca desde pequeño y por eso me hice moradísimo, tuve la dicha de jugar en Deportivo Saprissa y fue increíble, a nivel internacional era del Real Madrid y también Dios me dio la oportunidad de jugar con ellos”

“Es difícil responder, porque uno nunca quiere que ese día llegue, pero al final hay que esperar, puedo decir algún nombre de un equipo, pero si al final no quieren no sirve de nada, esperar un poco lo que me repara el futuro para poder regresar a alguno de los equipos que ya estuve, sería muy bonito”, sentenció.