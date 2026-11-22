Keylor Navas sufrió un sábado para el olvido luego de que los Pumas fracasaran y se quedaran fuera de la liguilla en la Liga Mexicana.

Keylor Navas quedó fuera en la primera fase de la Liga MX. (JOSE LUIS TORALES/NurPhoto via AFP)

El portero tico perdió con los universitarios en su último duelo de la fase regular ante Monterrey 0-2, quedando muy lejos de la lucha por el cetro, como en el certamen pasado, en el que cayeron en la final ante Cruz Azul.

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El Halcón, junto a los felinos, quedó en la posición 11 de la Liga MX, a cuatro unidades de Pachuca,equipo que acabó en la octava casilla con 25 puntos.