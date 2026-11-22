Puntarenas Fc golpeó al Herediano en la cancha y en las redes sociales. (Prensa Puntarenas FC/Prensa Puntarenas FC)

El triunfo del Puntarenas FC sobre el Herediano este sábado fue una sacada clavo para los chuchequeros y así lo dejaron ver en sus redes sociales con un meme que sacará roncha por lo que sucedió al inicio del torneo.

Los porteños sacaron una publicación en la que recordaron el punto que perdieron en la primera fecha contra los florenses, tras empatar 1-1 en el estadio Carlos Alvarado, por la alineación indebida del jugdor Wálter Cortés.

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En aquella ocasión, los florenses ganaron los tres puntos en la mesa al apelar la situación, lo que sin duda dejó sangre en el ojo de los naranjas.

Con ese antecedente y tras la victoria en el Puerto pusieron: “Nos dejamos los 3 puntos en la cancha”, además usaron el meme del rapero Drake en el que rechaza y acepta una frase.

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Puntarenas FC hizo mofa del Herediano con esta publicación. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Al final el que tuvo la última palabra en este pleito fue en el Pacífico.