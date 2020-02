Muy tranquilo. Me levanto, desayuno, luego hago ejercicio y me quedo allí (en el centro de entrenamiento) todo el tiempo que sea necesario. Entonces me voy a casa. Paso tiempo con mi familia, con mi esposa. Por la tarde recojo a mi hijo de la escuela y trato de pasar tiempo con ellos (sus hijos y su esposa). A veces vemos películas juntos o vamos al parque, hacemos cosas en familia.