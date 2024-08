Keysher Fuller hace algo notable para ganarse un lugar en el Cartaginés

Keysher Fuller, nuevo jugador del Cartaginés, expresó que le falta ritmo, pero que está trabajando duro para conseguirlo y por eso está haciendo cosas fuera de su horario de entrenamiento formal.

Keysher Fuller se queda un rato más con el preparador físico, según dijo este jueves. (CSC )

Fuller fue anunciado este miércoles como jugador del Cartaginés, luego de un paso por el Club Sport Herediano, equipo en el que no contó con muchos minutos y aunque dice que, físicamente, está bien y sin lesiones, le falta tomar ritmo.

“S bien tengo tres días de estar entrenado con el equipo, he estado entrenando por fuera, pero no es lo mismo que estar entrenando con jugadores y demás. Estoy trabajando para ponerme a tono y dar lo mejor para el club que me abrió las puertas en la cancha”, manifestó Fuller, autor del gol del triunfo de Costa Rica ante Japón en el Mundial de Qatar 2022.

“He entrenado con el preparador de forma normal y me he quedado un rato luego del entrenamiento con él. Esperamos estar pronto en las canchas para el bien mío y del técnico”, añadió.

Fuller escogió al Cartaginés, pero dijo que tenía una opción en el extranjero que al final no caminó. También se dijo que San Carlos lo quería fichar.

“Me gustó el proyecto, hablé con el presidente y se me dio la oportunidad de venir acá, hablamos y el mismo día llegamos a un acuerdo. Estoy muy agradecido”.

Fuller explicó que mientras estuvo sin equipo, se dedicó a las bienes raíces con un tío.