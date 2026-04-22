Deportes

Keysher Fuller hará abuelo a reconocido entrenador y exfigura de Alajuelense

El jugador de Herediano Keysher Fuller será papá por segunda ocasión

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El lateral Keysher Fuller celebra una noticia que le cambiará la vida para siempre.

El jugador del Herediano reveló que tendrá un segundo hijo y primero junto a su pareja. Ellos han vivido momentos llenos de emoción desde que se enteraron de que la cigüeña llegará a sus vidas.

Fuller tiene un hijo mayor, por lo que volverá a empezar de cero, en el tema de cambio de pañales y todo lo que implica chinear a un bebito.

LEA MÁS: Keysher Fuller recordó cuando vendía patí junto a su mamá en Limón y sus inicios en Saprissa

Keysher Fuller
Keysher Fuller hará abuelo al exjugador de Alajuelense Luis Marín. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla./Foto: captura de pantalla.)

Felicidad

El defensor es pareja de María Paula Marín, quien es enfermera y fue Miss Mesoamérica Costa Rica 2025. Pero además, la guapa es hija del extécnico de Alajuelense y exjugador de la Selección, Luis Marín.

La pareja hizo una linda actividad, para revelar el sexo de su bebé y dieron a conocer que será un varoncito.

“Hoy vivimos uno de los momentos más especiales de nuestra vida, que quedará por siempre en nuestros corazones.

LEA MÁS: Luis Marín cambió de aires y en otro país está disfrutando de un renacer como técnico

María Paula Marín, hija de Luis Marín, enamora en redes sociales
María Paula Marín es enfermera y reina de belleza. Foto: Instagram María Paula Marín. (Instagram)

“¡Es un niño! Y aunque el camino ha estado lleno de emociones y miedos hoy solo siento felicidad, amor y mucha ilusión por todo lo que viene, sabiendo que lo planes y los tiempos de Dios son perfectos! No puedo esperar para conocerte, abrazarte y verte crecer.

“Gracias Dios por este regalo tan perfecto, por elegirnos como tus papás y por enseñarme que el amor va mucho más allá de cualquier cosa. Hijo, te estamos esperando con todo nuestro amor”, afirmó la novia del futbolista en sus redes.

A Marín, quien se encuentra en El Salvador, le dieron la noticia sus propios jugadores, quienes le llevaron una camisa para revelarle que será el tito de un varoncito.

Luis Marín en un entrenamiento del Inter FA.
Luis Marín es el térnico del Inter FA de El Salvador. Foto: Inter FA. (Inter FA/Inter FA)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Keysher FullerHeredianoLuis Marín
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.