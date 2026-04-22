Keysher Fuller hará abuelo a reconocido entrenador y exfigura de Alajuelense

El lateral Keysher Fuller celebra una noticia que le cambiará la vida para siempre.

El jugador del Herediano reveló que tendrá un segundo hijo y primero junto a su pareja. Ellos han vivido momentos llenos de emoción desde que se enteraron de que la cigüeña llegará a sus vidas.

Fuller tiene un hijo mayor, por lo que volverá a empezar de cero, en el tema de cambio de pañales y todo lo que implica chinear a un bebito.

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Keysher Fuller hará abuelo al exjugador de Alajuelense Luis Marín. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla./Foto: captura de pantalla.)

Felicidad

El defensor es pareja de María Paula Marín, quien es enfermera y fue Miss Mesoamérica Costa Rica 2025. Pero además, la guapa es hija del extécnico de Alajuelense y exjugador de la Selección, Luis Marín.

La pareja hizo una linda actividad, para revelar el sexo de su bebé y dieron a conocer que será un varoncito.

“Hoy vivimos uno de los momentos más especiales de nuestra vida, que quedará por siempre en nuestros corazones.

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María Paula Marín es enfermera y reina de belleza. Foto: Instagram María Paula Marín. (Instagram)

“¡Es un niño! Y aunque el camino ha estado lleno de emociones y miedos hoy solo siento felicidad, amor y mucha ilusión por todo lo que viene, sabiendo que lo planes y los tiempos de Dios son perfectos! No puedo esperar para conocerte, abrazarte y verte crecer.

“Gracias Dios por este regalo tan perfecto, por elegirnos como tus papás y por enseñarme que el amor va mucho más allá de cualquier cosa. Hijo, te estamos esperando con todo nuestro amor”, afirmó la novia del futbolista en sus redes.

A Marín, quien se encuentra en El Salvador, le dieron la noticia sus propios jugadores, quienes le llevaron una camisa para revelarle que será el tito de un varoncito.