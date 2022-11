Keysher Fuller: “Me puse a llorar, era lo que quería de niño”

El futbolista del Club Sport Herediano, Keysher Fuller se puso a llorar apenas le dieron la noticia de que debe alistar maletas para viajar a la Copa del Mundo Qatar 2022.

El lateral salía del entrenamiento del equipo cuando le dieron la noticia y confesó sin ningún reparo su reacción.

Keysher Fuller confío en sus capacidades y siempre se agarró de la mano de Dios. (RODRIGO ARANGUA/AFP)

“Uno tiene en la mente la lista y cuando salí de entrenar me dieron la noticia, entonces me puse a llorar, era lo que quería de niño. Todo lo que hizo mi familia para que estuviera aquí, lo que tuve que hacer para cumplir los sueños, gracias a Dios, sin él no soy nadie y a todas las personas que me han ayudado”, expresó.

Dijo que la persona con quien conversó primero fue su mamá, Xindy Spence Hibbert, quien siempre ha estado con él apoyándolo.

“Ella es la que siempre ha estado conmigo en todos los momentos, también hablé con mis amigos, mi novia, hay cosas que a uno no se le pueden olvidar y agradecer a esas personas que me ayudaron cuando era un niño”, añadió Fuller.

“Nada es imposible si uno confía en Dios y en las capacidades, todo se puede lograr, poco a poco se queman etapas. Hay que ser fuertes mental y físicamente porque no es fácil, uno tiene que saber que es bueno para uno, que tiene que soportar y agarrarse de la mano de Dios, dijo.