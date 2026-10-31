Kliver Gómez pierde a otro ser querido que enluta a su familia

Kliver Gómez vive un momento muy difícil tras el fallecimiento de su abuelo. (Prensa Puntarenas/Prensa Puntarenas)

El lateral y defensor Kliver Gómez vive momentos muy difíciles tras confirmarse el sensible fallecimiento de su abuelo, don Klever Julio Gómez.

La noticia fue confirmada por Puntarenas FC, club en el que milita el zaguero, que publicó una esquela dando su más sentido pésame.

“De parte de la junta directiva, cuerpo técnico, jugadores y colaboradores de Puntarenas Fútbol Club, enviamos un fraternal abrazo”, destacó la publicación realizada en su cuenta de Facebook.

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Aficionados y allegados se solidarizaron con el jugador, quien pierde a otro ser querido en los últimos tres años, pues ya había sufrido la partida de su padre.

El 15 de noviembre de 2023, cuando el lateral jugaba para el Saprissa, don Kliver, hijo de don Klever, sufrió un accidente cuando salió a pescar en una embarcación y falleció, lo que fue un golpe muy duro para el jugador.

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Esta es la esquela que publicó Puntarenas FC este sábado 31 de octubre. (Puntarenas FC/Facebook)

En una entrevista, tiempo después, Kliver afirmó que la muerte de su papá fue un golpe muy duro, impactante y le costó mucho creerlo.

Desde La Teja le enviamos nuestras sinceras condolencias por su pérdida.