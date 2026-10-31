Juan Carlos Rojas reaparece y le responde a quienes dicen que quebró a Saprissa

Juan Carlos Rojas, expresidente de Saprissa, defendió su gestión al frente del cuadro morado. (Instagram Juan Carlos Rojas. /Instagram Juan Carlos Rojas.)

Juan Carlos Rojas, expresidente del Saprissa, apareció este sábado en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, para hablar del club y de su época como mandamás de la institución.

El exdirigente publicó un mensaje en el que afirmó que fue durante su mandato, en el 2012, cuando se prohibió el ingreso de barras contrarias y que ello generó un incremento significativo en la asistencia de aficionados.

Uno de los mensajes que le respondieron fue de un usuario que le hizo un reclamo directo, que muchos han repetido desde enero del 2026, cuando dejó su puesto: “Y con todo y eso dejaron al equipo reendeudado”, le aseguraron.

Ante ese comentario, Rojas se defendió y afirmó que es mentira que eso haya sido así, pues si bien reconoció que había deudas, no dejó al club como lo pintan.

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Juan Carlos Rojas respondió a críticas por las deudas de Saprissa

“No confunda conceptos. Había deuda, pero dejamos al club con más valor que nunca. El valor de marca, el nivel de ingresos, la asistencia al estadio y otros parámetros objetivos nunca habían estado mejor que cuando decidí salir hace año y medio”, comentó.

Rojas sacó pecho al decir que cuando asumió la gestión del club en el 2011, lo rescató de una situación muy complicada que nadie quería asumir, por la que incluso arriesgó su patrimonio personal.

“En 2011 nadie más estaba dispuesto a asumir la situación que enfrentaba Saprissa. Nadie. Nosotros sí, arriesgando nuestro dinero, patrimonio y reputación. Asumimos contingencias multimillonarias, invertimos en un estadio deteriorado y enfrentamos una pandemia. Fue una apuesta enorme, por amor al club.

“Aun así, ganamos títulos (muchos), transformamos la institución y, para 2025, habíamos cuadruplicado sus ingresos y veníamos de un tetracampeonato”, dijo.

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No confunda conceptos. Había deuda, pero dejamos al club con más valor que nunca. El valor de marca, el nivel de ingresos, la asistencia al estadio y otros parámetros objetivos nunca habían estado mejor que cuando decidí salir hace año y medio.



Y le cuento algo más: en 2011… — Juan Carlos Rojas (@presimorado) October 31, 2026

El Moradito señaló a anteriores administraciones del Saprissa

El Moradito le tiró una vez más a la administración de Jorge Vergara y a otras del pasado, a quienes señaló de llevar al equipo hacia un desastre.

“¿La deuda era un lastre? Sí: venía de décadas de mala gestión con los temas de CCSS y Tributación, y luego se agravó con la pandemia y caída estrepitosa de flujo. Nunca lo he ocultado. Pero el club siempre hizo frente a sus obligaciones y, cuando decidí salir, había varios grupos interesados en adquirirlo, porque el valor creado superaba ampliamente sus deudas. Habíamos transformado y profesionalizado la institución", agregó.

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Rojas finalizó diciendo que quienes afirman que dejó el equipo endeudado o sufriendo en lo económico están equivocados.

“Mi gestión está abierta a la crítica. Pero reducir todo ese trabajo a ‘dejó al club reendeudado’ es ignorar de dónde partimos, lo que enfrentamos y lo que construimos. Para juzgar, hay que contar la historia completa. Y para gestionar exitosamente un club, hay que saber navegar un negocio difícil de mucha volatilidad, y eso lo hicimos muy bien poniendo siempre al Saprissa de primero”.